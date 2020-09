Ce spune Orban, despre testarea membrilor secțiilor de votare: Este foarte dificil de pus în practică

Lucian Alecu

Premierul Ludovic Orban, a anunțat că membrii secțiilor de votare nu vor fi testați pentru depistarea COVID-19, explicând faptul că România nu are posibilitatea de a-i testa pe toți cei care vor participa la procesul electoral de duminică.

Prim-ministrul Ludovic Orban a răspuns unor persoane care au ridicat aceast subiect în spațiul public. El a spus că deși România a crescut capacitatea de testare pentru COVID-19, laboratoarele nu au posibilitatea de a-i testa pe toți membrii secțiilor de votare de la alegerile locale de duminică.

„Este foarte dificil de pus în practică. Am mai auzit astfel de puncte de vedere. Deși noi am crescut capacitatea de testare, în România este în jur de 32.000 de persoane. Obligația centrelor de testare este aceea de a asigura testarea pentru cei care se află în situația de definiție de caz, cei care au simptome, cei care au istoric de deplasare, care au participat în situații unde au existat riscuri de infectare. Fiind o capacitate limitată gândiți-vă că în fiecare birou de electoral de secție de votare sunt 11 reprezentanți ai partidelor. Calculați și dumneavoastră, înmulțiți cu câteva zeci de mii de votare secții de votare câte sunt în România, am ajunge la un număr extrem de mare pentru care nu ar exista efectiv capacitatate de testare”, a declarat Ludovic Orban, la Galați.

Premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au fost miercuri la Galați pentru a semna două contracte, unul privind realizarea Centurii Mari a Galațiului și a altul pentru Platforma multimodală din portul gălățean.