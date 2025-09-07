Cea de-a patra moțiune a AUR a fost respinsă

Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
Pentru adoptarea moțiunii au fost înregistrate 119 voturi, sub cele 233 necesare.
Au fost înregistrate 120 voturi, din care 119 pentru adoptarea moțiunii.
Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 377 de parlamentari.
AUR a depus moțiunea de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare
AUR condamnă ceea ce descrie ca fiind impozite și taxe sufocante, care paralizează întreprinderile și antreprenorii români.
(sursa: Mediafax)
