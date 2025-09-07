Cea de-a patra moțiune a AUR a fost respinsă

Pentru adoptarea moțiunii au fost înregistrate 119 voturi, sub cele 233 necesare.

Au fost înregistrate 120 voturi, din care 119 pentru adoptarea moțiunii.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 377 de parlamentari.

AUR a depus moțiunea de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare

AUR condamnă ceea ce descrie ca fiind impozite și taxe sufocante, care paralizează întreprinderile și antreprenorii români.

(sursa: Mediafax)