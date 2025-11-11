Cei mai tari oameni de știință ai lumii au venit azi la București! Se discută „secretul” care te poate face să trăiești mai mult și mai sănătos

Zece cercetători de top din SUA, Marea Britanie, Suedia, Israel și Germania au venit la București pentru a vorbi despre cum putem prelungi viața și anii de sănătate. Sunt nume mari din știință, cu rezultate publicate în reviste internaționale, care lucrează în unele dintre cele mai importante laboratoare din lume: Karolinska Institutet (unde activează consiliul care dă premiul Nobel pentru Medicină), Harvard Medical School, Yale University, University of Birmingham și National Institute on Aging (SUA).

Printre ei se află Sara Hägg, expertă în studiul ADN-ului și al „ceasurilor biologice” care arată vârsta reală a organismului; Raghav Sehgal, cercetător la Yale, care a dezvoltat un test de sânge capabil să estimeze starea de sănătate a 11 organe simultan; și celebrul Aubrey de Grey, omul care susține că știința are deja tot ce-i trebuie pentru a încetini sau chiar inversa îmbătrânirea.

Temele congresului sunt spectaculoase: cum putem măsura vârsta biologică, cum pot fi reprogramate celulele pentru a fi „întinerite”, ce rol joacă nutriția, inflamația și stilul de viață în procesul de îmbătrânire și ce înseamnă medicina personalizată a viitorului.

Evenimentul pune România pe harta mondială a cercetării în domeniul longevității. Pentru prima dată, în același loc se discută despre știința longevității, terapii regenerative și politici publice care pot crește durata vieții sănătoase.

„Nu mai vorbim doar despre câți ani trăim, ci despre câți ani trăim bine”, spun organizatorii. Congresul arată cum analizele, markerii biologici și tehnologia pot transforma prevenția într-un plan personalizat pentru fiecare om.

Evenimentul deschide și Longevity Expo Forum Fest, primul târg din România dedicat longevității, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, între 11 și 13 noiembrie.