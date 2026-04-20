Bucureștean de 50 de ani bagă 13 MILIOANE DE EURO în buzunar! Cel mai mare JACKPOT din istoria Loteriei Române

Cel mai mare premiu Loterie Română 2026: 65 milioane lei la Joker, câștigat de bucureștean

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, de 65,969 milioane de lei (aproape 13 milioane de euro), a fost revendicat luni de un bucureștean de circa 50 de ani. Câștigătorul, un jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker, a lovit jackpotul la tragerea Joker din 19 aprilie 2026, cu un bilet cumpărat online pe joaca.loto.ro.

Potrivit unui comunicat oficial al Loteriei Române, norocosul a aflat duminică seara de câștig și primul gând i-a zburat la cei dragi.

„Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc şi din istoria Loteriei Române, şi-a ridicat câştigul astăzi, 20 aprilie a.c. Ne-a mărturisit că, aseară, când a aflat că a câştigat, primul gând a fost la cei dragi”, se arată într-un comunicat al Loteriei.

Numerele câștigătoare nu au nicio semnificație personală, iar biletul includea două variante la Joker. El a ales să-și păstreze anonimatul, dar a transmis un mesaj optimist: „Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!”.

Acest premiu record, echivalent cu peste 12,93 milioane de euro, depășește toate câștigurile anterioare la Joker și devine cel mai mare din istoria loteriei românești.