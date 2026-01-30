CFR Călători licitează servicii de spălare și salubrizare a trenurilor

Acordul‑cadru este împărțit în cinci loturi, cu o valoare totală estimată între 1,03 și 12,65 milioane lei, fără TVA. Licitația, vizează asigurarea operațiunilor de curățenie în reviziile de vagoane Timișoara, Iași, Simeria, Buzău și în Post Revizie Mărășești, acoperind atât materialul rulant clasic, cât și unitățile moderne utilizate pe rutele regionale și interregionale.

Pentru fiecare lot, operatorii economici pot depune oferte individuale sau pentru toate cele cinci poziții, autoritatea contractantă permițând atribuirea integrală către un singur ofertant dacă acesta îndeplinește cerințele tehnice și financiare. Valoarea estimată variază semnificativ în funcție de volum: între 181.450 și 2.317.000 lei pentru Timișoara, între 520.650 și 6.223.300 lei pentru Iași, între 100.750 și 1.247.000 lei pentru Simeria, între 178.200 și 2.173.700 lei pentru Buzău și între 57.600 și 691.200 lei pentru Mărășești.

Contractul va fi finanțat din surse proprii ale CFR Călători, iar procedura se desfășoară exclusiv online. Termenul‑limită pentru depunerea ofertelor este 3 martie 2026, ora 15:00, iar ofertele trebuie menținute valabile până la 3 iulie 2026. Acordul‑cadru va fi atribuit prin licitație deschisă, fără etapă de negociere, iar în cazul ofertelor cu prețuri egale, entitatea contractantă va solicita reofertare pentru departajare.