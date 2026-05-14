Veste proastă pentru călători: Ce se întâmplă de astăzi cu trenurile care duc rapid la aeroport

„Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar alocat lucrărilor, 12 dintre cele 48 de trenuri (24 tur/24 retur) care circulă pe această rută”, informează, joi, CFR Călători.

Lucrările programate vor avea loc zilnic, în perioada 26 – 29 mai, în intervalul orar 10:30 – 15:30.

Trenurile care nu vor circula în perioada mai sus menționată sunt:

R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) –Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11)

R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31)

R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – București Nord (sosire 10:57)

R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51)

R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – București Nord (sosire 12:17)

R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11)

R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – București Nord (sosire 13:37)

R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) – București Nord (sosire 14:57)

R-M 7927 București Nord (plecare 14:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:51)

R-M 7929 București Nord (plecare 15:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 15:31)

R-M 7930 Aeroport Henri Coandă (plecare 15:12) – București Nord (sosire 15:37)

R-M 7932 Aeroport Henri Coandă (plecare 15:52) – București Nord (sosire 16:37)

CFR Călători mai precizează că restul de 36 de trenuri de pe această rută vor circula conform graficului orar prevăzut în Mersul trenurilor.

(sursa: Mediafax)