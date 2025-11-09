Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în primele nouă luni ale anului

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,7%). Creșteri au înregistrat: vânzările de produse nealimentare (+4,1%) și comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+0,3%).

Ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut, pe ansamblu cu 1,3%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,5%), vânzările de produse nealimentare (+1,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,3%).

Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,0%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare,

băuturi şi tutun (-5,0%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,9%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 0,7%. Ca serie ajustată, s-a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,9%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, serie brută, în primele nouă luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 1,6%, datorită creşterilor vânzărilor de produse nealimentare (+3,9%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,6%).

Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 1,8%. Ca serie ajustată, s-a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 2,2%.

(sursa: Mediafax)