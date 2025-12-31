Programul magazinelor de Revelion 2026. Iată la cât se închid astăzi

În ajunul Anului Nou, cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image și Penny – vor fi deschise, în general, între orele 07:00 și 18:00–19:00, în funcție de magazin. Pe 1 ianuarie 2026, majoritatea unităților vor fi închise.
Programul retailerilor de Revelion și primele zile din 2026
Magazinele Mega Image vor avea următorul program:
31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
3 ianuarie 2026: program normal
Hipermarketurile Auchan vor funcționa astfel:
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00
Programul Lidl în perioada sărbătorilor:
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00
Kaufland:
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: program variabil, în funcție de locație sau centrul comercial
Magazinele Penny vor avea următorul orar:
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00
Carrefour Hypermarket:
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
Carrefour Market:
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
Carrefour Express:
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
Platforma Sezamo va funcționa după un program special:
31 decembrie: 06:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
2 ianuarie: 06:00 – 23:00
Freshful va avea livrări extinse înainte de Anul Nou:
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: fără livrări
2 ianuarie: 10:00 – 23:00
Activitatea va fi reluată treptat începând cu 2 sau 3 ianuarie 2026, unele magazine având inițial un program scurt. Retailerii recomandă verificarea orarului fiecărui magazin, deoarece pot exista diferențe locale, mai ales în centrele comerciale.
(sursa: Mediafax)