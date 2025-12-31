Programul magazinelor de Revelion 2026. Iată la cât se închid astăzi

În ajunul Anului Nou, cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image și Penny – vor fi deschise, în general, între orele 07:00 și 18:00–19:00, în funcție de magazin. Pe 1 ianuarie 2026, majoritatea unităților vor fi închise.

Programul retailerilor de Revelion și primele zile din 2026

Magazinele Mega Image vor avea următorul program:

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00

3 ianuarie 2026: program normal

Hipermarketurile Auchan vor funcționa astfel:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Programul Lidl în perioada sărbătorilor:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland:

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: program variabil, în funcție de locație sau centrul comercial

Magazinele Penny vor avea următorul orar:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour Hypermarket:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Platforma Sezamo va funcționa după un program special:

31 decembrie: 06:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Freshful va avea livrări extinse înainte de Anul Nou:

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: fără livrări

2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Activitatea va fi reluată treptat începând cu 2 sau 3 ianuarie 2026, unele magazine având inițial un program scurt. Retailerii recomandă verificarea orarului fiecărui magazin, deoarece pot exista diferențe locale, mai ales în centrele comerciale.

(sursa: Mediafax)