Camion prăbușit într-o râpă de 170 de metri. Doi bărbați au murit

Pompierii din Sibiu au intervenit în noaptea de marți spre miercuri la un accident în care un camion care transporta lemne s-a răsturnat într-o râpă de pe un drum forestier.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și una de primă intervenție.

În sprijinul pompierilor sibieni au intervenit și un echipaj SMURD și o autospecială de stingere din cadrul ISU Brașov. De asemenea, au participat la intervenție salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și Serviciul Public Local Salvamont Victoria.

La fața locului au fost găsiți doi bărbați decedați.

Conform Salvamont Brașov, mașina a căzut într-o râpă de aproximativ 170 de metri.

Salvatorii montani și pompierii au desfășurat o operațiune complexă de recuperare a victimelor din râpă, acestea fiind ulterior predate reprezentanților IML.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)