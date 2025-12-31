Doi tineri au murit, după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc

Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc în jurul orei 2.50.

Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr, de 18 ani, în timp ce ar fi condus o mașină pe strada Vladimir Streinu din orașul Găești, ar fi pierdut controlul asupra direcției, intrând în colțul unei clădiri, după care autoturismul s-ar fi răsturnat, luând foc.

În urma accidentului, atât șoferul, cât și un alt tânăr, de 19 ani, pasager în autoturism, au murit.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările în acest caz continuă.

(sursa: Mediafax)