Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea „zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei

Gherasimov a afirmat că Putin a ordonat extinderea în 2026 a zonei tampon din regiunile ucrainene Sumî şi Harkov, în apropierea graniţei cu Rusia, a relatat RIA, adăugând că generalul rus a inspectat gruparea de trupe Nord.



Gruparea, formată la începutul anului 2024, a operat în nord-estul Ucrainei, căutând să creeze o zonă tampon de-a lungul frontierei şi încercând să împingă forţele ucrainene de acolo pentru a avansa suplimentar.



Remarcile lui Gherasimov vin în urma promisiunii Rusiei de a riposta pentru ceea ce a susţinut, fără dovezi, că a fost o tentativă de a ataca reşedinţa lui Putin, o acuzaţie pe care Kievul a negat-o, spunând că aceasta a avut ca scop deraierea discuţiilor de pace, în timp ce războiul intră în scurt timp în cel de-al patrulea an.



Nu a existat nicio reacţie imediată din partea Ucrainei la declaraţiile lui Gherasimov.



Putin a prezentat în repetate rânduri zona tampon ca o modalitate de a îndepărta forţele şi armele ucrainene de graniţa Rusiei, invocând bombardamente transfrontaliere şi atacuri cu drone asupra unor regiuni precum Belgorod şi Kursk.



Kievul a respins zona tampon a Moscovei, numind-o o idee pe care Rusia o foloseşte pentru a justifica incursiuni mai profunde pe teritoriul ucrainean.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că planurile Moscovei pentru Sumî şi Harkov sunt "nebuneşti" şi vor fi respinse în contextul în care Ucraina apără regiunile. AGERPRES