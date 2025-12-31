Tragedie la cumpăna dintre ani: Accident de muncă, soldat cu victime, în Portul Constanța

Un accident de muncă s-a produs miercuri în Dana 5 a Portului Constanța.

Au fost implicați patru bărbați.

Două dintre victime au murit. Potrivit ISU Constanța, este vorba de doi bărbați, de 52 și 64 de ani, care nu au răspuns manevrelor de resuscitare.

A treia victimă, un bărbat de 63 de ani, a refuzat transportul la spital, iar un al patrulea bărbat, de 57 de ani, a fost dus la spital cu un traumatism la picior.

Autoritățile fac cercetări la fața locului.

(sursa: Mediafax)