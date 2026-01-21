Cine se poate înscrie în Armata Voluntarilor și câți bani poți câștiga

În 2026, statul își propune să atragă aproximativ 1.000 de militari voluntari, care vor fi instruiți după modelul trupelor de elită, precum Vânătorii de Munte.

Jurnaliștii Observator au surprins un antrenament desfășurat în Munții Bucegi, la cabana militară Diham, unde militarii încep ziua înainte de răsărit, la temperaturi care coboară până la -17 grade Celsius. Acesta este standardul de pregătire pe care îl vor urma și voluntarii care aleg să se înroleze.

Instrucție dură, în condiții extreme

Programul de pregătire include exerciții tactice, simulări de luptă, deplasări pe schiuri și lecții de supraviețuire. Militarii sunt instruiți să se deplaseze pe teren montan cu armament complet, rucsac tactic și kit de supraviețuire, chiar și la temperaturi de -15 grade.

În pădure, soldații învață să își construiască adăposturi din crengi de brad, capabile să le asigure protecție peste noapte. Ridicarea unui astfel de adăpost durează câteva ore, iar fiecare militar dispune de izopren și sac de dormit.

Cine se poate înscrie și ce beneficii sunt oferite

Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani se pot înscrie ca voluntari și vor urma patru luni de instrucție alături de militari profesioniști. Pe durata programului, aceștia vor beneficia de soldă lunară, echipament complet, hrană și cazare, iar la final vor primi un bonus de peste 25.000 de lei.

Potrivit Statului Major al Apărării, România trebuie să aibă o populație pregătită pentru situații de criză, inclusiv pentru susținerea unui efort militar extins.

„Capacitatea Armatei Române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 și 10.000 de persoane pe an”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major.

Tot mai mulți tineri – inclusiv femei – aleg cariera militară

Unitățile în care vor fi cazați voluntarii urmează să fie modernizate, după modelul cabanei militare Diham. Tot mai mulți tineri consideră armata o opțiune de carieră stabilă.

Adelin, în vârstă de 22 de ani, spune că decizia de a intra în armată imediat după liceu a fost una dintre cele mai bune alegeri. „Programul este mai strict decât în viața civilă, dar devine o obișnuință și chiar o plăcere”, mărturisește el.

Totodată, numărul femeilor care aleg cariera militară este în creștere. Ana-Maria, în vârstă de 30 de ani, fost ospătar, recunoaște că începutul a fost dificil, mai ales din cauza plecării de acasă, dar spune că sprijinul colegilor a ajutat-o să se adapteze.

Buget record pentru Armata Română

În 2026, Armata Română beneficiază de cel mai mare buget din istorie, peste 10 miliarde de euro, aproape 3% din PIB, la care se adaugă fonduri europene din programul „Acțiunea pentru Securitatea Europeană”. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii și creșterea capacității de intervenție a forțelor armate.

Programul Armata Voluntarilor este văzut ca un pas esențial în consolidarea apărării naționale și în pregătirea populației pentru situații excepționale.