România și Bulgaria vor să facă Dunărea navigabilă aproape tot anul

„Este un proiect realizat împreună cu partenerii bulgari ce are ca scop deblocarea circulației pe Dunăre, eliminarea zonelor cu probleme pentru navigație și crearea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru transportul pe apă", a explicat ministrul.Proiectul strategic este finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei și face parte din coridorul Rin-Dunăre, „care leagă vestul de estul continentului și conectează 9 state membre UE".

Impactul proiectului va fi semnificativ pentru transportul dunărean. „Concret, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), față de situația actuală de aproximativ 280 zile", potrivit lui Șerban.

Această extindere a perioadei de navigabilitate va genera beneficii economice importante. „Creșterea cu cel puțin 20% a volumului de trafic de marfă, reducerea costurilor și a timpilor de transport și un impact major pentru Portul Constanța, care devine și mai important în sud-estul Europei".

Procedura de achiziție lansată vineri „vizează monitorizarea impactului asupra mediului, cu o valoare estimată de 13,7 milioane euro și o durată de 9 ani".

Ministrul Transporturilor a subliniat importanța strategică a inițiativei. „Prin acest proiect, România își consolidează rolul de hub regional de transport și își valorifică unul dintre cele mai importante atuuri naturale: Dunărea. În același timp, toate orașele din România situate de-a lungul Dunării vor beneficia de posibilitatea de dezvoltare reală".

