Guvernul a aprobat transferul terenurilor necesare pentru Magistrala 6

„Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni merge mai departe! Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni)”, se arată în mesajul publicat joi de ministrul Transporturilor.

Șerban a anunțat că terenurile vizate vor intra în domeniul public al statului și vor fi utilizate pentru „realizarea unei lucrări de utilitate publică de interes național”.

„Magistrala 6 va lega centrul Bucureștiului de zona de nord și de Aeroportul Internațional Henri Coandă, oferind o alternativă rapidă, modernă și sigură la traficul rutier”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.

În luna martie a anului trecut, Metrorex a semnat contractul pentru realizarea Magistralei 6, proiectul urmând să aibă o durată de execuție de 44 de luni şi include activităţile de proiectare, execuţie, avizare şi activităţile conexe.

(sursa: Mediafax)