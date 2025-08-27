Deficiențe grave la Metrorex, sancțiuni și măsuri pentru siguranța pasagerilor

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a identificat mai multe deficiențe la Metrorex, inclusiv trenuri care circulă cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activități ce țin de siguranța circulației și abateri în procesul de instruire a angajaților. Numai în luna iulie au fost raportate 49 de defecțiuni tehnice, potrivit ministrului.

În urma constatărilor, ASFR a aplicat sancțiuni și a impus măsuri clare, cu termene ferme de implementare. Totodată, a fost propus un proiect de ordin al ministrului Transporturilor pentru a consolida controlul asupra pregătirii personalului Metrorex responsabil de siguranța pasagerilor.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a subliniat că „siguranța oamenilor nu se tratează cu superficialitate. Cine nu respectă regulile, va răspunde. Iar pentru cei aflați în birourile Metrorex, le spun doar atât: înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condițiile în care circulă publicul călător”.

(sursa: Mediafax)