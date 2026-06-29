Traficul pe Podul Prieteniei va fi restabilit complet de marți

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilită definitiv, pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, începând cu data de 30 iunie 2026, ora 10:00.

Lucrările de reparație pe Podul Prieteniei au ajuns la final.

Informații suplimentare cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum și informații despre vinieta electronică și sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri:

* www.mvr.bg;

* ⁠https://bgtoll.bg/.

MAE reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informațiile disponibile pe site-ul MAE, la secțiunea Sfaturi de călătorie (https://www.mae.ro/node/1533), cât și aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

(sursa: Mediafax)