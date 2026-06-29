x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Traficul pe Podul Prieteniei va fi restabilit complet de marți

Traficul pe Podul Prieteniei va fi restabilit complet de marți

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   21:35
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Traficul pe Podul Prieteniei va fi restabilit complet de marți
CNAIR/Cum se va circula pe Podul Prieteniei începând de marți

Circulația rutieră între România și Bulgaria, pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, va fi restabilită definitiv începând de marți, după finalizarea lucrărilor de reparație, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilită definitiv, pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, începând cu data de 30 iunie 2026, ora 10:00.

Lucrările de reparație pe Podul Prieteniei au ajuns la final.

Informații suplimentare cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum și informații despre vinieta electronică și sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri:

www.mvr.bg;

* ⁠https://bgtoll.bg/.

MAE reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informațiile disponibile pe site-ul MAE, la secțiunea Sfaturi de călătorie (https://www.mae.ro/node/1533), cât și aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=rohttps://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: circulaţie podul prieteniei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri