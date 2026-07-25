„Cenușă ca ninsoarea și flăcări cât blocul.” Peste 250.000 de oameni fug din calea incendiilor devastatoare din Franța și Spania

În sud-vestul Franței, situația este deosebit de critică. Flăcările avansează rapid spre Bordeaux, iar autoritățile avertizează că incendiul este departe de a fi sub control.

Bordeaux, sub amenințarea flăcărilor

În regiunile Gironde și Landes, aproximativ 200.000 de persoane au fost evacuate, în timp ce mai multe localități din apropierea orașului Bordeaux au fost golite de urgență. Incendiile active se află la doar 40–50 km de oraș, iar fumul dens a ajuns deja în zonele urbane.

Martorii descriu scene dramatice: aerul este greu de respirat, iar cenușa acoperă locuințele și străzile. Turiști și localnici au fost nevoiți să fugă în miez de noapte, în timp ce vântul puternic a accelerat răspândirea focului.

Autoritățile franceze au mobilizat armata pentru a sprijini intervențiile, inclusiv prin crearea de culoare de protecție și îndepărtarea vegetației inflamabile. În plus, mecanismul european de protecție civilă a fost activat, iar mai multe țări au trimis avioane și echipaje specializate, potrivit BBC.

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Sursa foto Hepta

Spania: stare de urgență și victime

În Spania, incendiile au afectat în special zonele din jurul Madridului și regiunea Ávila. Aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate, iar alte zeci de mii sunt izolate în locuințe.

Situația a dus la declararea stării de urgență, iar autoritățile vorbesc despre cel mai grav incendiu din istoria regiunii Madrid. Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit, fiind găsit în mașina sa în timpul intervențiilor pompierilor.

Premierul Pedro Sánchez a avertizat că urmează „vremuri dificile”, deși o ușoară schimbare a vremii – temperaturi mai scăzute și umiditate crescută – a oferit un scurt răgaz echipelor de intervenție.

Turiștii povestesc cum vacanța din Franța s-a transformat într-o fugă disperată de incendii

Vacanțe liniștite petrecute pe coasta Atlanticului din Franța s-au transformat brusc în momente de panică, pe măsură ce incendiile masive de vegetație au cuprins sud-vestul țării și zone întinse din centrul Spaniei. Turiști britanici aflați în plin sezon estival au povestit cum au fost treziți în miez de noapte de alerte de urgență, au condus la doar câteva sute de metri de pereți de flăcări înalți cât un bloc și au văzut plaje pline de oameni refugiați cu bagajele în brațe.

Incendiile au afectat deja peste 220.000 de persoane în cele două țări, iar autoritățile franceze au chemat armata în sprijinul pompierilor, în timp ce guvernul de la Madrid a declarat stare de urgență națională. Vântul puternic și temperaturile ridicate continuă să alimenteze flăcările, iar unii turiști spun că simt miros de fum ars chiar și în zone aflate la distanță considerabilă de perimetrul afectat.

Zborurile spre Bordeaux și Madrid, cele mai apropiate mari orașe de zonele calamitate, nu au fost afectate până acum, iar un ministru francez a numit situația o „tragedie", însă a cerut turiștilor să nu își anuleze planurile de călătorie.

Evacuare „prin orice mijloace necesare"

Printre cei prinși în vâltoarea evenimentelor se numără Zac Morrison, un tânăr de 21 de ani din Londra, ajuns joi în stațiunea Cap Ferret, o peninsulă împădurită situată la circa 65 de kilometri sud-vest de Bordeaux, unde își petrecea vacanța alături de alți zece membri ai familiei. Acesta a povestit că a primit două mesaje de alertă, la ora 4 și la ora 6 dimineața, prin care era somat să evacueze zona „prin orice mijloace necesare".

Tânărul a descris intervenția jandarmeriei franceze, care a mers din ușă în ușă pentru a scoate oamenii din case, spunând că întreaga scenă i s-a părut ruptă dintr-un film. În total, familia sa a primit patru alerte succesive de evacuare, pe măsură ce se muta dintr-o zonă amenințată direct în alta. Refugiați temporar pe o plajă din apropiere, cei din familia Morrison au fost în cele din urmă adăpostiți de o rudă, în timp ce fratele mai mic, în vârstă de 11 ani, încă procesează șocul văzând flăcările cu ochii lui.

O familie a fugit în doar 15 minute

Un alt caz relatat este cel al directorului de școală David Morton, aflat în vacanță alături de soție și cei doi fii adolescenți, tot în zona Cap Ferret. După patru zile petrecute la umbra pinilor, în a cincea zi familia a fost trezită brusc de alarmele telefoanelor, care anunțau evacuarea imediată pe singurul drum de acces dinspre peninsulă.

Morton a povestit că, în doar un sfert de oră, întreaga familie își adunase bagajele și era deja în mașina închiriată, trecând la aproximativ 500 de metri distanță de frontul principal al incendiului, cu flăcări mai înalte decât pinii maturi din zonă. Familia, originară din Gloucestershire, a stat apoi la prieteni până la zborul de întoarcere, programat sâmbătă de pe aeroportul din Bordeaux.

„Orașul e evacuat, dar eu sunt încă aici"

O situație aparte a trăit-o Rebecca Papin, o franco-americană care își vizita casa de vacanță din comuna Biscarrosse, aflată în apropierea peninsulei Cap Ferret. Aceasta a văzut joi un nor uriaș de fum la orizont, iar la doar câteva ore distanță, la întoarcerea acasă, cerul era deja brăzdat de avioane-cisternă și elicoptere de pompieri, iar un adevărat perete de flăcări se apropia.

Deoarece autoritățile nu emiseseră încă un ordin oficial de evacuare, femeia a adormit alături de copiii ei mici, ratând astfel alerta nocturnă. Dimineața a descoperit că orașul fusese, între timp, evacuat aproape în totalitate, iar cenușa cădea din cer ca o ninsoare, în timp ce poliția o sfătuia să rămână în casă și să nu iasă sub nicio formă, din cauza drumurilor principale blocate de incendiu.

Vacanțe mutate la sute de kilometri distanță

Alte familii britanice au preferat să se mute cu peste 150 de kilometri mai departe pentru a-și continua vacanța în siguranță. Este cazul lui Mark Dorey, din Leeds, care a decis să plece împreună cu soția și cei trei copii spre regiunea Dordogne, după ce fusese evacuat de la un camping aflat lângă localitatea Parentis-en-Born.

Bărbatul a povestit, aproape neîncrezător, că evacuarea a fost anunțată în plină seară de festival la camping, chiar în timpul unui moment muzical, familia petrecând ulterior o noapte alături de sute de alți evacuați într-o sală de sport. Deși se declară norocos că a fost protejat și ținut în siguranță, Dorey spune că anul viitor se gândește la o vacanță mai aproape de casă.

Europa, în fața unui sezon record de incendii

Datele oficiale arată o escaladare alarmantă a fenomenului. În Spania, peste 130.000 de hectare au fost distruse de la începutul anului, depășind media anuală din ultimul deceniu. În Franța, aproape 100.000 de hectare au fost deja afectate în 2026.

Criza nu se limitează la aceste două țări. În Italia, Sicilia a fost lovită de sute de incendii, iar în Scoția, pompierii luptă de zile întregi cu un incendiu de amploare în Parcul Național Cairngorms.

Comisia Europeană avertizează că sezonul incendiilor a început mai devreme și ar putea depăși recordurile anterioare. Oficialii estimează că un nou val de caniculă va agrava situația în următoarele săptămâni.

Intervenție internațională și mobilizare masivă

Uniunea Europeană a mobilizat resurse importante pentru a sprijini statele afectate. Avioane Canadair, elicoptere Black Hawk și echipe de pompieri din mai multe țări, inclusiv România, participă la operațiuni.

Această mobilizare subliniază gravitatea situației și caracterul transfrontalier al crizei, în contextul schimbărilor climatice care intensifică frecvența și severitatea incendiilor de vegetație.