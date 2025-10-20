Circulație restricționată pe DN 1. Drumuri montane închise din cauza zăpezii și viscolului

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Oct 2025   •   08:10
Sursa foto: Captura video DRDP Craiova

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că luni dimineață sunt impuse mai multe restricții și închideri de circulație pe drumurile naționale și montane, din cauza lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Astfel, pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova), se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova, fiind instituită circulație alternativă pe o bandă, în perioada 20–25 octombrie, zilnic între orele 09:00 și 18:00.

Din cauza zăpezii și a vremii nefavorabile, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu.

Totodată, DN 67C – Transalpina este închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Sectorul Rânca – Obârșia Lotrului rămâne închis încă din 30 septembrie.

Poliția Rutieră recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor, să reducă viteza în zonele cu lucrări și să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.

(sursa: Mediafax)

