Alarmă în Cluj. O cisternă care transporta poliol a luat foc, traficul pe DN1 este restricționat

de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   17:45
Sursa foto: Hepta/Incendiul a fost lichidat rapid și nu sunt persoane rănite, transmit autoritățile

O cisternă care transporta poliol a luat foc pe DN1 în județul Cluj. Traficul pe șosea este restricționat.

Incendiul s-a produs luni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că „pe DN 1 Cluj-Napoca - Oradea, la kilometrul 523, în zona localității Șaula, județul Cluj, a izbucnit un incendiu la nivelul unei autocisterne încărcată cu poliol (alcool polihidroxilic)”.

Incendiul a fost lichidat rapid și nu sunt persoane rănite, transmit autoritățile.

Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers spre Oradea, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează că situația va reveni la normal pe parcursul după amiezii.

(sursa: Mediafax)

 

