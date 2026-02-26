Ciucu spune că CGMB e blocat deoarece un consilier nu poate depune jurământul: PSD a folosit un şiretlic

Potrivit lui Ciucu, grupul PSD, care a intrat în grevă până când aparatul de specialitate va elabora rapoartele necesare proiectului privind termia, s-ar fi folosit de "un şiretlic" pentru a "bloca" şedinţa CGMB.



Primul punct pe ordinea de zi a şedinţei de joi, care nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum, ar fi fost depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă (REPER), după ce fostul coleg al acesteia Cezar Cobianu a murit la finalul anului trecut.



Ciprian Ciucu le-a mulţumit consilierilor generali USR, PNL, REPER, PMP şi Forţa Dreptei prezenţi în sală.



"Putem să cerem Guvernului să modifice legislaţia şi să targetăm în special consumatorii vulnerabili. Putem căuta soluţii împreună cu PSD şi cu ceilalţi. Dar nu acesta a fost scopul lor. Scopul lor este unul eminamente politic. Şi s-au folosit de acest şiretlic, tocmai ca noi să nu putem ţine astăzi şedinţa de consiliu general, deoarece consilierul REPER care trebuie să-şi ia mandatul nu poate depune, în lipsa cvorumului, jurământul. Deci, deşi avem o majoritate fragilă (...) şi în ciuda faptului că putem să formăm această majoritate, la limită, au ales să nu vină astăzi aici, să blocheze Consiliul General, să blocheze proiectele, să blocheze dezvoltarea oraşului", a spus Ciucu, prezent în sala de şedinţă a CGMB.



Edilul a apreciat că proiectul PSD privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali este unul "inoportun", deoarece ar putea genera "colapsul" sistemului de termoficare.



"Nu am niciun fel de problemă ca orice tip de iniţiativă să fie dezbătută în Consiliul General. Primăria face deja demersuri să vedem dacă poate fi votată în condiţii de legalitate propunerea pe care ei au făcut-o. Cu toate că este complet inoportună în situaţia în care este astăzi Termoenergetica, riscul fiind colapsul întregului sistem de termoficare. Şi dacă în această iarnă sunt bucureşteni care în sud şi în est au suferit de frig, e posibil ca în următorii ani toţi bucureştenii să sufere de frig şi lipsa investiţiilor care sunt blocate", a precizat Ciprian Ciucu.



În opinia sa, în Consiliul General a fost creat un conflict "complet artificial", în condiţiile în care a existat o majoritate în mandatul fostului primar Nicuşor Dan, dar şi în timpul interimatului deţinut de Stelian Bujduveanu. El a menţionat că va convoca o nouă şedinţă a CGMB pentru data de 5 martie.



"Am avut diferite discuţii cu cei din PSD pentru a merge mai departe cu această majoritate, dar răspunsul este cel pe care l-aţi văzut cu toţii. Răspunsul este: din motive electorale, să blocăm Bucureştiul. În ceea ce mă priveşte, nu intenţionez să cultiv acest conflict. Nu vreau să mă las atras şi nu vreau să mă las deturnat de la misiunea pe care o am. O să mă concentrez pe executiv, că e treabă, slavă Domnului!", a afirmat Ciucu.



El a adăugat însă că, în cazul în care se va prelungi situaţia din CGMB, nu vor putea fi implementate "reforme importante", necesare oraşului.



"Avem zeci de instituţii supradimensionate, unele fără obiect de activitate foarte clar. Dacă dispar mâine, nimeni nu-şi va da seama. Toate aceste lucruri duc la eliminarea risipei. Nu vorbesc despre corupţie, că încă nu am suficient de multe date, dar a fost şi multă corupţie şi poate mai este în administraţia Bucureştiului. Suntem într-o democraţie în care legislativul oraşului este foarte important", a subliniat el.

AGERPRES