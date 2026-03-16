Oscar 2026: „One Battle After Another”, desemnat cel mai bun film. Michael B. Jordan - cel mai bun actor

„Sinners”, care avusese cele mai multe nominalizări, a încheiat seara cu patru premii, între care trofeul pentru cel mai bun actor, câștigat de Michael B. Jordan, care a interpretat dublul rol al fraților gemeni Smoke și Stack.



Saga regizată de Paul Thomas Anderson despre revoluționari politici a câștigat șase premii în cadrul ceremoniei, printre acestea numărându-se trofeul pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat și cel mai bun actor în rol secundar, pentru Sean Penn, notează DPA/PA Media.

Michael B. Jordan a fost desemnat cel mai bun actor pentru dublul rolul din pelicula „Sinners”. La primirea trofeului, el a adus un omagiu foștilor câștigători de culoare ai premiilor Oscar.

Vedeta irlandeză Jessie Buckley, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru jocul său actoricesc din „Hamnet”, în rolul soției lui William Shakespeare, Agnes Hathaway - cunoscută istoric sub numele de Anne - a dedicat premiul 'frumosului haos din inima unei mame', într-un discurs emoționant.

De asemenea, Buckley a dezvăluit numele fiicei sale de opt luni, spunând că micuța Isla probabil dormea în acel moment și nu era conștientă de ceea ce se întâmpla, „visând la lapte”. Ea i-a transmis soțului său, Freddie Sorensen: „Vreau să mai am 20.000 de copii cu tine” și le-a mulțumit regizoarei Chloe Zhao și scriitoarei Maggie O'Farrell pentru că „mi-au permis s-o cunosc pe această femeie strălucitoare și să pornesc într-o călătorie pentru a înțelege puterea iubirii unei mame”.



„Astăzi (duminică, n.r.) este Ziua Mamei în Marea Britanie, așa că aș dori să dedic acest premiu frumosului haos din inima unei mame. Toți provenim dintr-un neam de femei care continuă să creeze în pofida tuturor sorților - vă mulțumesc că m-ați recunoscut în acest rol”, a adăugat actrița.



Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din filmul lui Ryan Coogler, filmul cu vampiri „Sinners”, recompensat cu patru trofee, inclusiv cel pentru cel mai bun scenariu original și cea mai bună coloană sonoră.



El a declarat: „Mă aflu aici datorită celor care m-au precedat”, menționându-i pe Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whittaker și Will Smith.



Anterior, în cadrul galei de premiere, Sean Penn a câștigat al treilea Oscar din cariera sa. Actorul nu a fost, însă, prezent la ceremonie pentru a-și ridica premiul. El a fost recompensat cu distincția acordată celui mai bun actor în rol secundar, pentru rolul militarului rasist Lockjaw din „One Battle After Another”.



El l-a învins astfel atât pe colegul său de platou Benicio del Toro, cât și pe vedeta din „Sinners”, Delroy Lindo, pe Stellan Skarsgard din „Sentimental Value” și pe Jacob Elordi din „Frankenstein”.



Penn a câștigat anterior două Oscaruri, pentru rolurile sale din filmele „Mystic River” și „Milk”.



Kieran Culkin, care a câștigat premiul la această categorie anul trecut pentru rolul din „A Real Pain”, a anunțat victoria lui Penn adăugând: „Sean Penn nu a putut fi prezent în această seară, sau poate nu a vrut, așa că voi accepta eu premiul în numele lui”.



Sean Penn a lipsit, de asemenea, de la ceremoniile BAFTA și Actor Awards, unde a triumfat, de asemenea. El a participat, însă, la Globurile de Aur, unde a fost învins de Skarsgard la această categorie.



Amy Madigan a câștigat primul Oscar acordat în cadrul ceremoniei din 2026 și i-a adus un omagiu soțului ei, Ed Harris, la primirea trofeului. Vedeta din „Field Of Dreams” a obținut premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea terifiantă a mătușii Gladys din filmul de groază „Weapons”.

Referindu-se la soțul ei, împreună cu care trăiește de peste 40 de ani, ea a declarat: „Cel mai important este dragul meu Ed, care a fost alături de mine dintotdeauna, și asta înseamnă o perioadă foarte lungă, iar nimic din toate acestea n-ar avea vreo semnificație dacă el n-ar fi fost alături de mine”. Ea a adăugat: „Mulțumesc, sunt copleșită”.



Un moment dramatic a fost la categoria Best Live Action Short Film, unde premiul cel mare a fost câștigat atât de „Two People Exchanging Saliva”, în regia cineastei de origine română Natalie Musteață, cât și de „The Singers”, realizat de Sam A. Davis și Jack Piatt.



După ce câștigătorii au părăsit scena, comedianul Conan O'Brien i-a felicitat și a spus: „Tocmai ați distrus 22 de milioane de pariuri pe Oscaruri”.



Este pentru prima dată din 2013 când se înregistrează o egalitate între câștigători. În acel an, „Skyfall” și „Zero Dark Thirty” au împărțit premiul pentru cel mai bun montaj de sunet.



Ceremonia a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de comedianul Conan O'Brien, care a deschis ceremonia cu un sketch extins, îmbrăcat ca mătușa Gladys, fiind urmărit de copii prin scene din filmele nominalizate la categoria cel mai bun film. Purtând o perucă roșie și cu machiaj alb intens, el a putut fi văzut jucând tenis de masă cu Timothée Chalamet în „Marty Supreme”, alergând pe scena Globe în „Hamnet”, în mașină cu del Toro în „One Battle After Another” și încercând să intre în barul din „Sinners”.

O'Brien a declarat că în aceste „vremuri haotice și înfricoșătoare (...) cred că Oscarurile au o rezonanță aparte”.



Referindu-se la numărul de țări și continente reprezentate, el a spus că filmele nominalizate sunt „produsul a mii de oameni care vorbesc limbi diferite și muncesc din greu pentru a crea ceva frumos”. Aceasta demonstrează „talent artistic la nivel global, colaborare, răbdare, reziliență și cea mai rară dintre calități, optimism”, a precizat O'Brien.



Succesul de box-office „KPop Demon Hunters” a câștigat premiul pentru cel mai bun film de animație și pentru cea mai bună melodie originală, „Golden”, în timp ce „Frankenstein” a obținut statuetele Oscar pentru cele mai bune costume, scenografie și machiaj și hairstyling.

"One Battle After Another" wins Best Picture at the #Oscars

