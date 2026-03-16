Horoscopul dragostei, 16 – 22 martie 2026: Gemenii primesc o nouă șansă, iar Scorpionii cunosc pe cineva special

Luna Nouă în Pești, pe 18 martie, amplifică intuiția și emoțiile, iar mulți oameni ar putea vedea relațiile sau persoanele din jur într-o lumină complet nouă.

În aceeași zi, Venus formează un aspect tensionat cu Jupiter, ceea ce poate amplifica dorința de apropiere, romantism și conexiuni sociale. De asemenea, 20 martie marchează echinocțiul de primăvară, momentul în care Soarele intră în zodia Berbecului, iar Mercur își încheie retrogradarea.

Chiar dacă Mercur devine direct, perioada de tranziție poate aduce încă unele neînțelegeri sau surprize, așa că este importantă comunicarea clară și răbdarea.

Horoscopul dragostei pentru fiecare zodie (16 – 22 martie 2026)

Berbec

Luna Nouă din această săptămână activează casa emoțiilor și a trecutului, ceea ce poate scoate la suprafață amintiri sau probleme nerezolvate.

Este posibil să apară confuzie emoțională, dar după 20 martie, când Soarele intră în zodia ta, vei simți că îți recapeți energia și claritatea. Dacă au existat tensiuni într-o relație, există șanse mari să fie rezolvate.

Taur

Dacă ești singur, săptămâna aceasta îți poate aduce conexiuni noi prin prieteni sau grupuri sociale.

Luna Nouă favorizează întâlnirile și momentele petrecute cu persoanele apropiate. Odată cu începutul sezonului Berbecului, ai putea intra într-o perioadă de reflecție personală care te ajută să îți îmbunătățești relațiile.

Gemeni

Pentru tine, această săptămână poate marca un nou început în viața sentimentală.

Dacă ești singur, ai putea socializa mai mult și ai șanse să cunoști persoane interesante. Dacă ești într-o relație, tu și partenerul vostru vă puteți implica mai mult în activități sociale sau proiecte comune.

Rac

Viața ta sentimentală poate fi influențată de experiențe noi, inclusiv călătorii sau întâlniri cu persoane din alte orașe sau chiar alte țări.

Este o săptămână bună pentru a-ți extinde orizonturile și pentru a descoperi noi perspective asupra iubirii.

Leu

Empatia și sensibilitatea te pot ajuta să îți îmbunătățești relațiile în această perioadă.

Poți simți nevoia să te îndepărtezi de relațiile care nu mai au sens sau care te limitează. Este momentul să fii autentic și să îți exprimi adevăratele sentimente.

Fecioară

Luna Nouă din 18 martie se află în casa relațiilor tale, ceea ce poate marca un moment de resetare sau un nou capitol în viața sentimentală.

Comunicarea poate fi ușor dificilă la începutul săptămânii, însă după 20 martie lucrurile devin mai clare, iar apropierea emoțională devine mai puternică.

Balanță

Venus, planeta ta guvernatoare, traversează casa relațiilor și îți poate aduce claritate în ceea ce îți dorești de la partener.

Unele emoții sau probleme din trecut pot reveni, însă scopul lor este să te ajute să le depășești și să mergi mai departe.

Scorpion

Este o săptămână interesantă pentru viața ta sentimentală, deoarece Luna Nouă activează casa iubirii.

Dacă ești singur, ai putea cunoaște pe cineva special. Dacă ești într-o relație, aceasta poate evolua către un nivel mai profund.

Săgetător

Luna Nouă din Pești te face să visezi la iubire, aventură și emoții intense.

Soarele și Venus îți activează casa romantismului, iar influența lui Saturn poate aduce în viața ta o persoană matură sau pe cineva pe care îl cunoști deja.

Capricorn

Viața ta sentimentală devine mai intensă și mai emoțională în această săptămână.

Ai șansa unui nou început în relații, iar dacă ești într-un cuplu, lucrurile pot deveni mai autentice și mai sincere.

Vărsător

Dacă ai o relație în care există și interese financiare comune, începutul săptămânii poate aduce unele tensiuni.

După 20 martie, accentul cade pe comunicare. Discuțiile sincere și deschise pot clarifica multe lucruri.

Pești

Luna Nouă din zodia ta îți oferă ocazia să reflectezi asupra direcției în care merge viața ta sentimentală.

Jupiter, planeta expansiunii, îți activează casa iubirii și îți poate aduce oportunități romantice importante. Totul depinde însă și de încrederea pe care o ai în tine.