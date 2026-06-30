Ciucu își trimite subordonații la Paris: Schimbarea radicală din primărie care promite să elimine birocrația

Potrivit Primăriei București, cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile prin care Parisul ar putea sprijini Bucureștiul, în special prin schimburi de experiență în domenii precum mobilitatea urbană, pietonalizarea și amenajarea spațiilor verzi.

„Am discutat despre o posibilă vizită de studiu la Paris pentru funcționarii publici din PMB din domeniile urbanismului, mediului și investițiilor publice, pentru a vedea modul în care a fost regândit Parisul în ultimii ani și efectele schimbărilor asumate”, a transmis Ciprian Ciucu.

Edilul spune că transformările realizate în capitala Franței reprezintă un exemplu de bune practici pentru București. „Parisul a pus accentul pe transportul în comun și a transformat malurile Senei din culoare de tranzit în zone pietonale, verzi, în care oamenii au acces la apă. Efectul cumulat al apei cu umbra oferită de arbori face ca, în verile toride, temperatura să scadă cu 3 sau 4 grade, ceea ce nu este deloc puțin”, a explicat primarul general.

Ciucu își dorește un schimb de experiență cu partea franceză pentru definitivarea strategiei culturale a Capitalei. „De asemenea, am discutat despre un schimb de experiență necesar pentru definitivarea strategiei culturale a Bucureștiului. Colaborarea franco-română a fost mereu una strânsă și vrem să rămână așa”, a transmis Ciprian Ciucu.

(sursa: Mediafax)