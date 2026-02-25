Ciucu: PMB riscă să piardă 220.000.000 lei pentru că Băluţă nu predă amplasamentele pentru lucrările de termoficare

Conform acestuia, "toate" demersurile legale şi administrative întreprinse de către PMB în ultimii tei ani pentru rezolvarea acestei situaţii "au eşuat".



Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru, a scris Ciprian Ciucu, miercuri, pe Facebook.



"Prima dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul primar general, domnul Nicuşor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 şi 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură şi prin executori judecătoreşti, fără niciun rezultat. Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice şi că sectorul nu mai arată bine şi D. Băluţă poate suferi electoral. Absurd!", a transmis edilul general.



Potrivit primarului general, dacă nu vor fi predate amplasamentele pentru lucrări, banii vor fi pierduţi iar bucureştenii din Sectorul 4 "vor fi ţinuţi în frig pentru mult timp" de acum înainte.



"Dacă vor fi pierduţi aceşti bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 şi a primarului Băluţă pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzeşte cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB şi că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici", a precizat Ciucu.



El a menţionat că în perioada în care era primar al Sectorului 6, în 2023, a predat "imediat" amplasamentul către PMB pentru lucrări de termoficare, care au fost finalizate deja.



Ciucu adaugă că este o "ipocrizie uriaşă" să plângi de grija oamenilor care nu au căldură şi apă caldă în timp ce lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare sunt blocate.



"Pe fond, ne aflăm în acelaşi registru, cel cu Luptele de la Unirii, în care fostul primar general, domnul Nicuşor Dan, a avut un conflict de viziune şi de proiecte publice cu acelaşi Daniel Băluţă. Acest lucru trebuie să înceteze! Bucureştiul are nevoie de o lege clară, astfel încât proiectele Primăriei Capitalei să nu mai poată fi blocate de către acei primari de sector care pun interesele lor electorale înaintea intereselor publice, pe termen lung, ale oamenilor", a subliniat Ciprian Ciucu.

