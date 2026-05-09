Cum îți fură escrocii vocea dintr-un simplu „Bună ziua”

Apelurile de la numere necunoscute la care nu răspunde nimeni nu sunt greșeli sau glume telefonice. Experții în securitate cibernetică avertizează că un simplu „alo" rostit la telefon poate fi suficient pentru a-ți clona vocea prin inteligență artificială, notează El Economista.

Potrivit specialiștilor de la Bitdefender, aceste apeluri au o intenție precisă. Simpla confirmare că ridici receptorul transmite escrocilor că numărul tău de telefon este activ - o informație valoroasă care poate fi vândută pe dark web ca potențială țintă pentru fraude ulterioare.

Dacă vorbești, riscul crește semnificativ. Pornind de la câteva secunde de înregistrare audio, sistemele de inteligență artificială pot replica vocea, timbrul și intonația unei persoane. „Copierea vocii este mult mai simplă decât cred oamenii", subliniază experții Bitdefender.

Înregistrările obținute astfel pot fi folosite pentru a imita victima în fața rudelor, pentru a extrage informații personale sau pentru tentative de fraudă bancară.

Aceste apeluri nu provin întotdeauna din străinătate. De multe ori sunt generate de sisteme automate care efectuează mii de apeluri zilnic din numere locale, ceea ce le face mai puțin suspecte la prima vedere. La celălalt capăt nu se află niciodată o persoană reală.

Regula esențială recomandată de experți este simplă: nu vorbi primul. Dacă răspunzi la un apel necunoscut, așteaptă ca interlocutorul să inițieze conversația. O persoană cu un scop legitim va vorbi. Un sistem automat de fraudă nu va spune niciodată nimic.

Varianta cea mai sigură rămâne să nu răspunzi deloc la numere necunoscute și să verifici ulterior dacă apelul a fost urmat de un mesaj vocal sau SMS.

