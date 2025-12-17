CNSAS avertizează asupra unor narative false despre Revoluția din 1989

„Aflată constant sub asediul celor care, dintr-un motiv sau altul, încearcă rescrierea istoriei, memoria publică a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 se estompează cu fiecare an ce trece. Peste evenimentele petrecute acum 36 de ani s-au așezat straturi după straturi de minciună, dezinformare și fake-news istoric sau jurnalistic. Nu numai cei care nu au trăit evenimentele sunt dezorintanți de abundența de teorii, conspirații și mistificare, ci chiar unii dintre cei care le-au trăit”, a transmis CNSAS într-o postare pe Facebook.

CNSAS: „Deși toți au participat, nimeni nu este vinovat”

Instituția susține că mistificarea afectează întreaga societate și permite promovarea unor narative false.

„Efectul mistificării memoriei este unul care afectează întreaga societate și creează terenul fertil pentru a promova narative false cu pretenția de adevăr istoric. Vinovățiile sunt ocultate, responsabilitățile pasate convenabil de la un actor la altul, evenimentele sunt rescrise funcție de trendul la modă. Peste toate se încearcă așezarea unei miciuni colective, care până la urmă acomodează pe toată lumea. Deși toți au participat, nimeni nu este vinovat. Nici Nicolae Ceaușescu, cel care a ordonat în decembrie 1989 masacrarea propriului popor, considerat astăzi de unii «cel mai bun conducător al României», nici cei din conducerea Partidului Comunist, partid la care unii se gândesc cu nostalgie, nici aparatul represiv format din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Departamentul Securității Statului”, a adăugat CNSAS.

Documente care nu pot fi contestate

CNSAS precizează că Arhiva Securității păstrează documente care nu pot fi contestate privind reprimarea Revoluției.

„Arhiva Securității păstrează însă, referitor la acele zile, câteva documente care nu pot fi contestate. Cum este agenda de lucru a generalului-maior Ștefan Alexie, secretar de stat și unul dintre membrii organului colectiv de conducere al Departamanetului Securității Statului.”, arată instituția.

CNSAS afirmă că, în 17 decembrie 1989, la Timișoara „a început măcelul” și că la reprimarea Revoluției „au participat toți”.

„În ziua de 17 decembrie 1989, Ștefan Alexie notează în agendă ordinul transmis de șeful Securității, Iulian Vlad către toți subordonații săi, din ședința CPEx. Ordin al lui Nicolae Ceaușescu către toate structurile aparatului represiv. El este fără echivoc și nu credem că mai există loc de «intrepretări». «Se lichidează radical!». Pe 17 decembrie 1989 la Timișoara a început măcelul. Și ca să fie clar. Au participat toți, nu doar «unii» da și «alții» nu”, a precizat CNSAS.

(sursa: Mediafax)