Coaliția a ajuns la un acord: Reduceri de cheltuieli și creșterea salariului minim

de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   19:42
Coaliția de guvernare a decis, miercuri, un pachet de măsuri care include reducerea cheltuielilor în administrația centrală, tăieri de subvenții și beneficii politice, modificări fiscale și creșterea salariului minim, urmând ca detaliile să fie incluse în bugetul pe 2026.

Coaliția a decis închiderea Pachetului de reformă a administrației prin reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără afectarea salariilor de bază.

Pentru administrația locală rămâne valabilă decizia anterioară a Coaliției.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să finalizeze actul normativ, care va fi promovat prin angajarea răspunderii Guvernului.

Acordul prevede și măsuri de reducere a cheltuielilor politice, respectiv reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați și reducerea cu 10% a subvențiilor acordate partidelor politice.

În domeniul fiscal, Coaliția a decis reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5%, începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea IMCA începând cu anul 2027.

Totodată, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

Liderii Coaliției au mai convenit că măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea Bugetului de stat pentru 2026, urmând să fie incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor.

(sursa: Mediafax)

 

