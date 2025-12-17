Coaliția a ajuns la un acord: Reduceri de cheltuieli și creșterea salariului minim

Coaliția a decis închiderea Pachetului de reformă a administrației prin reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără afectarea salariilor de bază.

Pentru administrația locală rămâne valabilă decizia anterioară a Coaliției.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să finalizeze actul normativ, care va fi promovat prin angajarea răspunderii Guvernului.

Acordul prevede și măsuri de reducere a cheltuielilor politice, respectiv reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați și reducerea cu 10% a subvențiilor acordate partidelor politice.

În domeniul fiscal, Coaliția a decis reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5%, începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea IMCA începând cu anul 2027.

Totodată, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

Liderii Coaliției au mai convenit că măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea Bugetului de stat pentru 2026, urmând să fie incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor.

