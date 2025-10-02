Cod portocaliu de inundații în opt județe din țară

Codul portocaliu vizează râurile din bazinele hidrografice: Dunăre (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu (judeţul Dolj), Olt (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman).

Avertizarea este în vigoare de vineri de la ora 6.00 până sâmbătă la ora 12.00.

O avertizare Cod galben a fost emisă pentru râurile din bazinele hidrografice: Mureş (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş, Pogăniş, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomita), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Codul galben intră în vigoare joi la ora 16.00 și va fi valabil până sâmbătă la ora 24.00.

(sursa: Mediafax)