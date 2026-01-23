x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Cod roșu de vreme severă în Portugalia. MAE emite atenționare de călătorie

Cod roșu de vreme severă în Portugalia. MAE emite atenționare de călătorie

de Redacția Jurnalul    |    23 Ian 2026   •   10:00
Cod roșu de vreme severă în Portugalia. MAE emite atenționare de călătorie
Sursa foto: Jurnalul/ Avertizare MAE pentru Portugalia

Ministerul Afacerilor Externe a emis, vineri, o atenționare de călătorie pentru Portugalia, pe fondul unei alerte de cod roșu de vreme severă.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) a emis o alertă de cod roșu privind fenomene meteorologice severe care vor afecta zona continentală de nord a țării, precum și litoralul de vest, în perioada 23 - 25 ianuarie 2026.

În acest interval sunt așteptate intensificări extreme ale vântului pe coasta de vest, cu rafale de până la 90 km/h în zonele joase, respectiv valori mai ridicate în zonele montane, existând un risc major de producere a unor pagube materiale.

De asemenea, sunt preconizate precipitații abundente, însoțite izolat de grindină, precum și de ninsori în zonele montane din provinciile Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Port și Vișeu, cu potențial impact asupra vizibilității și a condițiilor de trafic/transport.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate publicate de autoritățile portugheze și să respecte anunțurile și instrucțiunile emise de Serviciul de Protecție Civilă.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351 92 741 1628.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mae avertisment vreme severa Portugalia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri