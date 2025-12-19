Parlamentul pregătește Codul Rural Românesc. Care sunt cele trei legi cheie pe care le va schimba

Legea arendei este una dintre cele mai importate reglementări legislative care poate stimula investițiile în sectorul agricol. “În lipsa unor reguli clare privind durata contractelor de arendă, astfel încât să permită arendașilor recuperarea investițiilor făcute, creează instabilitate atât pentru fermieri, cât și pentru proprietarii de terenuri”, a declarat pentru jurnalul.ro Nicu Vasile, președintele Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). Noua lege ar trebui să introducă contracte de arendă pe termen mai lung, predictibilitate pentru investiții și reguli clare privind drepturile și obligațiile părților. Dacă nu discutăm de comasarea terenurilor și de contractul de arendă, nu vom reuși să valorificăm potențialul agricvulturii românești”, a mai spus președintele LAPAR.

Legea vânzării terenurilor agricole este deja un subiect sensibil, având în vedere interesul crescut pentru terenurile din România. În cadrul Codului Rural Românesc, această lege ar urma să fie corelată direct cu arenda și comasarea, astfel încât tranzacțiile să nu fragmenteze și mai mult exploatațiile agricole. Scopul este ca terenurile agricole să rămână în circuitul agricol, să fie exploatate eficient și să nu fie afectată structura fermelor active, se arată în proiectul de lege.

În ceea ce privește Legea comasării, ea ar urma încurajeze reunirea terenurilor agricole, fie prin schimburi, fie prin mecanisme administrative simplificate.

Astăzi proprietatea agricolă este foarte fărâmițată, iar acest lucru împiedică modernizarea, irigarea și dezvoltarea fermelor românești, afectând productivitatea și competitivitatea.