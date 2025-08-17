Coduri portocalii și galbene de vreme severă! A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Ședința a fost condusă de secretarul de stat Cristian-Valer Beșeni, din dispoziția ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

„Ținând cont de prognoza meteo și hidrologică pentru perioada următoare, monitorizăm cu atenție zonele aflate sub avertizările de cod galben și portocaliu. Suntem pregătiți să intervenim în cazul apariției unor situații critice, pentru a reduce impactul asupra populației”, a declarat Beșeni. El a precizat că echipele Administrației Naționale Apele Române sunt deja în teren, în județele Suceava și Neamț, afectate de inundațiile din luna iulie.

NM a emis mai multe coduri galben și portocaliu pentru duminică și luni, vizând:

- Caniculă și disconfort termic în sudul Olteniei și Munteniei (Cod galben);

- Instabilitate atmosferică în Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zone montane (Cod galben și portocaliu);

- Averse torențiale, grindină, descărcări electrice și vânt puternic, în special în județele Caraș-Severin, Hunedoara, Suceava, Neamț, Harghita, Cluj și Alba (Cod portocaliu).

Fenomene similare vor continua în noaptea de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, afectând regiuni extinse din Transilvania, Moldova, Oltenia și Carpații Meridionali.

Pe lângă avertizările meteorologice, INHGA a emis o avertizare hidrologică de cod galben și portocaliu. Se așteaptă viituri rapide și scurgeri importante pe versanți, cu posibile inundații locale, începând de duminică, ora 12:00, până luni, ora 18:00.

Județele vizate de codul portocaliu includ Suceava, Neamț, Maramureș și Bistrița-Năsăud, unde se pot înregistra depășiri ale cotelor de apărare pe râurile mici.

MMAP recomandă autorităților locale să rămână în alertă și populației să urmărească periodic actualizările oficiale privind vremea și posibilele riscuri hidrologice.

(sursa: Mediafax)