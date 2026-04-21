Sub escortă, aurul dacic s-a întors acasă! Coiful de la Coțofenești și brățările regale sunt din nou în țară

Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen, au ajuns marți în România. Avionul care a transportat artefactele a aterizat în jurul orei 17:30.

Ulterior, artefactele urmează să fie prezentate la Muzeul Național de Istorie a României, unde este programat un eveniment dedicat în seara zilei de 21 aprilie, de la ora 19:30, destinat exclusiv reprezentanților mass-media.

Începând cu 22 aprilie, pe o perioadă de zece zile, artefactele vor fi expuse și pentru publicul larg, urmând ca ulterior să fie incluse într-o campanie de prezentare în mai multe regiuni ale țării.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi văzute de public la Muzeul Național de Istorie a României între 22 aprilie și 3 mai, între orele 10:00 și 18:00, a anunțat instituția.

A treia brățară de aur nu a fost încă găsită, iar ancheta continuă.

Directorul MNIR: Nu avem nicio îndoială asupra autenticității coifului de la Coțofenești

Directorul Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Constantin Ilie, a declarat, marți, că nu există nicio îndoială în privința autenticității coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate din Olanda.

Întrebat despre informațiile apărute în presa olandeză privind modul în care ar fi fost găsit coiful, directorul muzeului a precizat că nu poate confirma astfel de detalii, deoarece țin de ancheta autorităților.

„Astea sunt zvonuri pe care eu nu le pot confirma. Poate la un moment dat autoritățile, cei care s-au ocupat de caz, le vor putea confirma. Dar asta nu este treaba mea acum”, a spus Cornel Constantin Ilie.

El a subliniat că specialiștii muzeului au verificat coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice și nu există dubii privind autenticitatea acestora.

„Ceea ce vă pot spune, că din punctul nostru de vedere, al profesioniștilor, noi nu avem în momentul de față absolut nicio îndoială că aceste obiecte sunt obiectele originale”, a explicat directorul MNIR.

Potrivit acestuia, artefactele au fost analizate în detaliu, inclusiv microscopic, și comparate cu datele existente anterior furtului.

„După ce au fost făcute inclusiv analize microscopice pe acest obiect, după ce au fost verificate absolut toate particularitățile acestui obiect, inclusiv partea de restaurare, nu avem nicio îndoială asupra autenticității”, a subliniat Constantin Ilie.

(sursa: Mediafax)