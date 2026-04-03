Coiful de la Coțofenești, scos de UNESCO din Muzeul Virtual al Obiectelor Culturale Furate

„Breaking good news”. Coiful de aur de la Coțofenești — un artefact istoric cheie pentru poporul român, furat în 2025 de la Muzeul Drents — tocmai a fost recuperat în Olanda, împreună cu două dintre cele trei brățări dacice de aur ale sale.

Coiful și brățările au fost prezentate din septembrie 2025 în Muzeul Virtual al Obiectelor Culturale Furate al UNESCO pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la traficul ilicit de bunuri culturale.

Odată cu restituirea sa poporului român, Muzeul Virtual își pierde primele obiecte și speră că vor urma în curând și altele. Căutarea celei de-a treia brățări este încă în desfășurare.

Muzeul Virtual al Obiectelor Furate UNESCO a fost creat ca singurul muzeu global din lume a cărui ambiție este să fie gol. Sperăm că într-o zi colecțiile sale vor fi returnate proprietarilor de drept. Ziua de astăzi marchează un prim pas semnificativ către această viziune”, scrie pe pagina sa UNESCO.

Și jurnaliștii americani de la NBC News relatează despre găsirea Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări: „Sub paza unor polițiști înarmați și cu cagule, procurorii au dezvelit casca Cotofenești, veche de 2.500 de ani, una dintre cele mai venerate comori naționale ale civilizației dacice din România , în cadrul unei conferințe de presă în orașul Assen, din estul Olandei.

„Suntem incredibil de încântați”, a declarat reporterilor Corien Fahner, de la serviciul de urmărire penală. „A fost un carusel. Mai ales pentru România, dar și pentru angajații Muzeului Drents.”

Coiful a fost expusă la micul muzeu în ianuarie 2025, ultimul weekend al unei expoziții de șase luni, când hoții au intrat prin efracție și l-au furat, împreună cu trei brățări de aur.

Existau temeri că respectivul coif ar fi putut fi topit, pentru că faima și aspectul dramatic îl făceau practic de nevândut.

Două dintre cele trei brățări dispărute au fost recuperate și în cadrul unei înțelegeri la care procurorii au ajuns cu trei bărbați arestați pentru jaf la scurt timp după ce acesta a avut loc. Procesul lor va începe la sfârșitul lunii aprilie.

Fahner a spus că va continua căutarea brățării .

Hoții au folosit o bombă artificie și un baros artizanal pentru a intra în muzeu prin efracție. O înregistrare video granulată a camerelor de supraveghere, distribuită de poliție după razie, părea să arate trei persoane deschizând o ușă a muzeului cu o rangă mare, urmată de o explozie.

Furtul a pus în dificultate relațiile dintre Olanda și România, relatează jurnaliștii.

Ministrul român al Justiției, Radu Marinescu, a numit anul trecut incidentul o „crimă împotriva statului nostru” și a spus că recuperarea artefactelor „este o prioritate absolută”.

„După o cooperare intensă, autoritățile au recuperat cu succes trei prețioase opere de artă istorică românească care fuseseră furate de la Muzeul Drents din Olanda. O echipă comună de anchetă, înființată la Eurojust la scurt timp după furt, a permis o cooperare strânsă care a dus la recuperarea pieselor valoroase după o anchetă care a durat peste un an.

Cele patru piese importante din patrimoniul cultural românesc, inclusiv coroana istorică de aur de la Coțofenești, au fost furate din muzeul olandez pe 25 ianuarie 2025. Pentru a obține acces, autorii au folosit forță masivă și explozibili pentru a fura coroana și trei brățări antice de aur. La scurt timp după furt, trei suspecți au fost arestați în Olanda, dar operele de artă nu au fost găsite. Anchetele au continuat pentru recuperarea valorosului patrimoniu cultural.

Imediat după furt, a fost înființată o echipă comună de anchetă pentru a permite cooperarea dintre autoritățile olandeze și române. Acest lucru a făcut posibil ca anchetatorii să facă schimb de informații în timp real și să desfășoare operațiuni în comun. Au fost organizate patru întâlniri de coordonare la sediul Eurojust din Haga pentru a permite autorităților să se reunească. Până la recuperarea operei de artă în aprilie 2026, anchetatorii olandezi și români au continuat să coopereze îndeaproape sub coordonarea Eurojust, ceea ce a dus la rezultatul pozitiv anunțat astăzi.

Pe 2 aprilie 2026, autoritățile au putut dezvălui că trei opere de artă au fost recuperate cu succes, inclusiv casca lui Coțofenești. Procesul împotriva celor trei suspecți arestați în primăvara anului 2025 este așteptat să înceapă la sfârșitul acestei luni în Olanda. Anchetele continuă și pentru recuperarea ultimei brățări furate.

Acțiunile au fost efectuate de către următoarele autorități:

Olanda : Parchetul Public Noord Nederland; Poliția Națională

România : Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație; Secția de Justiție – Urmărire Penală; Departamentul de Urmărire Penală; Urmărire Penală; Oficiul Criminalistic; IGPR – Direcția de Urmărire Penală; Poliția Română”, este comunicatul Eurojust.

(sursa: Mediafax)