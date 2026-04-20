Coiful de la Coțofenești poate fi văzut în București: program, bilete și detalii despre expoziția-eveniment

Program Muzeul Național de Istorie 2026: Coiful de la Coțofenești – ore, prețuri și detalii

Unul dintre cele mai valoroase artefacte ale patrimoniului dacic, Coiful de la Coțofenești, revine în atenția publicului din România. După furtul și recuperarea sa spectaculoasă din Olanda, piesa va fi expusă pentru o perioadă limitată la București, într-un eveniment considerat istoric.

Expoziție rară la Muzeul Național de Istorie a României

Celebrul Coiful de la Coțofenești va putea fi admirat de public începând cu 22 aprilie 2026, imediat după evenimentul oficial programat pe 21 aprilie, de la ora 19:30.

Expoziția marchează un moment simbolic pentru patrimoniul cultural național, fiind prima ocazie în care artefactul este prezentat în România după recuperarea sa din străinătate.

Perioadă limitată: doar 10 zile pentru vizitare

Vizitatorii vor avea la dispoziție aproximativ 10 zile pentru a vedea coiful, alături de două brățări dacice din aur, într-o expoziție temporară cu valoare excepțională.

Autoritățile anunță că interesul este uriaș, iar accesul publicului va fi organizat în programul standard al muzeului.

Program de vizitare actualizat

Cei care vor să admire piesele trebuie să țină cont de programul oficial:

Miercuri – duminică: 10:00 – 18:00

Ultima intrare: 17:15

Luni și marți: închis

Programul este confirmat și pe site-ul oficial al muzeului.

Cât costă biletul

Până în acest moment, nu au fost anunțate tarife speciale pentru expoziție. Vizitatorii vor plăti prețurile standard:

aproximativ 20 lei pentru adulți

reduceri pentru elevi, studenți și pensionari

Povestea recuperării: din Olanda înapoi acasă

Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au fost readuse în România după o operațiune internațională complexă, în urma furtului dintr-un muzeu din Olanda.

Transportul s-a realizat pe cale aeriană, cu implicarea autorităților române și olandeze, iar recuperarea este considerată o „reparație simbolică” pentru patrimoniul național.

Ce urmează după București

După încheierea expoziției din Capitală, există planuri ca artefactele să fie prezentate și în alte orașe din țară, într-o campanie dedicată promovării patrimoniului dacic.