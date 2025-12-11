Comisia Europeană solicită României să reducă emisiile de poluanţi atmosferici

Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement.



Directiva NEC stabileşte angajamente naţionale de reducere a emisiilor pentru mai mulţi poluanţi atmosferici, care trebuie îndeplinite de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 şi 2029, precum şi angajamente privind reduceri mai ambiţioase începând cu 2030. Statele membre au, în acelaşi timp, obligaţia de a institui şi actualiza programe naţionale de control al poluării atmosferice (PNCPA) pentru a arăta cum vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere.



În ianuarie 2023, pe baza PNCPA şi a inventarelor naţionale de emisii prezentate în 2022, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 14 state membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de reducere a emisiilor pentru 2020. În urma scrisorii de punere în întârziere adresate României în ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare suplimentară de punere în întârziere în noiembrie 2023. Pe baza inventarelor naţionale de emisii prezentate de România în perioada 2022-2025 - care acoperă datele privind emisiile până în 2023 - România continuă să depăşească angajamentul de reducere a emisiilor de PM2,5 aplicabil pentru perioada 2020-2029. În plus, PNCPA al României, adoptat în februarie 2023 după o întârziere de aproape patru ani, nu conţine suficiente măsuri pentru a asigura respectarea reducerilor de emisii necesare.



În consecinţă, Comisia a decis să trimită un aviz motivat României, care, din acest moment, are la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

AGERPRES