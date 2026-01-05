O companie aeriană low-cost ar putea elimina rute din România

Potrivit informațiilor publicate de La Dernière Heure, pe o listă internă a companiei se află rutele Charleroi – Cluj-Napoca și Charleroi – Iași, care ar putea fi suspendate în perioada următoare.

Sursele citate arată că Ryanair a identificat șapte destinații care ar urma să fie eliminate de la Charleroi, dintre care două sunt din România. Decizia vine după anunțul companiei privind retragerea a cinci dintre cele 18 aeronave bazate pe aeroportul belgian.

Oficialii aeroportului se tem că rutele către Europa de Est, în special cele către România și Polonia, vor fi primele afectate de această restructurare.

Directorul general al BSCA, Christophe Segaert, a declarat că suspendarea rutelor către România ar putea afecta semnificativ comunitățile de români din Belgia, dar și fluxul turistic și de business.

„Ne temem că rutele către România vor fi printre primele eliminate”, a avertizat acesta, subliniind importanța acestor conexiuni aeriene pentru mobilitatea forței de muncă.

Pe lângă rutele vizate de la Charleroi, Ryanair a decis deja eliminarea rutei București – Edinburgh, începând cu 28 martie 2026. În prezent, nicio altă companie aeriană nu operează zboruri directe pe această rută sau către alte aeroporturi din Scoția, ceea ce limitează opțiunile de călătorie pentru pasagerii români.

Ryanair a criticat dur planurile guvernului belgian de a introduce o taxă aeriană de 10 euro per pasager pentru zborurile pe distanțe scurte din 2027, precum și propunerea autorităților locale din Charleroi de a aplica o taxă suplimentară de 3 euro per pasager din 2026. Compania susține că aceste costuri vor duce la scăderea cererii, la creșterea tarifelor și la retragerea operatorilor aerieni.

Dacă ambele măsuri vor fi implementate, Ryanair avertizează că va elimina 20 de rute și va reduce capacitatea cu un milion de locuri, echivalentul unei scăderi de 22% a traficului său din Bruxelles, afectând direct și rutele din România.

(sursa: Mediafax)