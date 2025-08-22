Complexul Energetic Valea Jiului acuză Ministerul Energiei pentru întârzierea salariilor minerilor

Într-un comunicat remis vineri, CEVJ arată că „începând din data de 12.06.2025, Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) a transmis lunar Ministerului Energiei actele necesare decontării lucrărilor de punere în siguranță efectuate în lunile aprilie, mai și iunie. Până în prezent, suma neîncasată de către CEVJ este în valoare totală de 98.620.823,44 lei”.

Potrivit companiei, „Ministerul Energiei a inițiat proiectul de Ordonanță de Urgență nr. 115, care prevedea alocarea a 270 milioane lei către CEVJ. (…) În final, proiectul de ordonanță nu a intrat, spre aprobare, în ședințele de guvern din 14.08, respectiv 19.08, la sesizarea Ministerului Mediului, pentru neîndeplinirea condițiilor de legalitate”.

„Responsabilitatea totală pentru impasul financiar actual cade exclusiv în sarcina Ministerului Energiei, ca for tutelar”, se arată în comunicat.

Compania mai precizează că „finanțarea activității aferente închiderii minelor de huilă din Valea Jiului a fost aprobată la sfârșitul anului trecut, prin adoptarea Directivei CE 7896 final. Nici până în momentul de față, Ministerul Energiei nu a reușit să identifice sursa de finanțare care să permită acordarea sumei de 606.782 mii lei autorizați sub forma ajutorului de stat pentru închiderea minelor, pentru anul 2025”.

Conducerea CEVJ spune că „rămâne dedicată misiunii sale de a implementa angajamentele Statului Român privind încetarea activității de extracție a huilei din Valea Jiului și sistarea producerii de energie electrică pe bază de cărbune”, dar „condamnă public orice tentativă a politicienilor locali de a specula nemulțumirile oamenilor (…) și de a încerca să-i atragă în jocuri politice de natură să creeze tensiuni și conflicte”.



Anterior, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri că a aflat „în urmă cu două zile” de situația de la Valea Jiului și că în 24 de ore a emis o ordonanță și un ordin de ministru pentru alocarea a 50 de milioane de lei, bani necesari pentru plata salariilor celor 2.200 de mineri.

(sursa: Mediafax)