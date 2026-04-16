Drumul spre adio: De ce relațiile se termină mereu în aceeași ordine

În majoritatea cazurilor, o despărțire nu vine brusc. Înainte ca decizia să fie luată, relația trece printr-o perioadă în care una dintre părți începe să se distanțeze treptat. Aceste schimbări sunt vizibile, dar pot fi ușor confundate cu stres sau oboseală temporară, potrivit elEconomista.

„Când cineva se pregătește să te părăsească, apar aceste trei semne și aproape întotdeauna în aceeași ordine", explică psihologul Silvia Severino.

Partenerul alternează zile de amabilitate cu altele mai reci și mai distante. Această inconsistență poate părea legată de comportamentul tău, dar nu este. „Nu e din cauza a ceea ce ai făcut, ci pentru că a început deja să se detașeze, dar încă nu îndrăznește să plece", spune Severino.

Comunicarea scade vizibil. Partenerul vorbește mai puțin, iar tu simți că ești singurul care încearcă să mențină relația. „Acea persoană lasă relația să se destrame", explică psihologul.

De ce nu face pasul decisiv? Potrivit expertei, persoana nu vrea să rămână „cea rea" și evită să-și asume responsabilitatea deciziei de a pleca.

Ultimul semn este cel mai dureros. Partenerul începe să te facă responsabil pentru tot. Când încerci să discuți, îți spune că exagerezi, că îl copleșești, că nu mai poate. „Conflictul pe care îl provoacă este exact cel pe care îl va folosi pentru a-și justifica plecarea", concluzionează Severino.

Toate cele trei semne descriu același tipar: o persoană care vrea să plece, dar nu are suficientă determinare pentru a o face direct.

Psihologii compară „doliul” după o despărțire cu cel provocat de pierderea unei persoane dragi. Etapele comune sunt negarea, tristețea, furia și acceptarea. Acestea nu sunt întotdeauna liniare, se poate trece constant de la una la alta.

Dacă simptomele persistă câteva luni și afectează semnificativ viața de zi cu zi, specialiștii recomandă să cereți ajutor psihologic.

(sursa: Mediafax)