Jurnalul.ro Ştiri Observator Concedieri la stat: zeci de mii de posturi dispar anul acesta

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   22:25
Sursa foto: Gov.ro/Bolojan anunță tăieri masive în aparatul bugetar

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că zeci de mii de posturi din administrația centrală și locală vor fi desființate în perioada următoare, măsura făcând parte din planul Guvernului de reducere a cheltuielilor bugetare.

Declarațiile au fost făcute marți seara, într-un interviu acordat postului Euronews România, unde premierul a explicat că reducerea aparatului bugetar este una dintre principalele provocări ale următoarelor luni.

Potrivit acestuia, pachetul de reformă administrativă prevede reducerea cu aproximativ 10% a aparatului guvernamental, atât la nivel central, cât și în administrația publică locală, ceea ce înseamnă desființarea a zeci de mii de posturi.

În cadrul interviului, realizatorul Tudor Mușat a întrebat câte posturi vor dispărea efectiv, iar premierul a explicat că reducerile vor fi făcute treptat, prin hotărâri de Guvern, ordonanțe și decizii ale autorităților locale.

Ilie Bolojan a subliniat că măsura este necesară pentru reducerea cheltuielilor statului și pentru încadrarea în bugetul alocat cheltuielilor de personal. În caz contrar, există riscul ca, în câteva luni, fondurile alocate să nu mai fie suficiente pentru plata salariilor din sectorul public.

Premierul a precizat că bugetul Ministerului Finanțelor a fost construit deja luând în calcul reducerea cheltuielilor de personal, iar dacă restructurările nu vor fi făcute, instituțiile publice ar putea ajunge în situația de a nu avea bani suficienți pentru salarii.

Reducerea numărului de posturi bugetare face parte din pachetul de reforme anunțat de Guvern pentru scăderea cheltuielilor publice și reorganizarea administrației, scrie dcnews.ro

Subiecte în articol: concedieri Ilie Bolojan
