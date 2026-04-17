Bărbat cu condamnare definitivă, prins pe Aeroportul Henri Coandă după un furt înainte de încercarea de a părăsi țara

Incident pe Aeroportul Henri Coandă: condamnat definitiv, prins după un furt înainte de tentativa de plecare din țară
Un caz cu desfășurare rapidă a fost înregistrat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, unde polițiștii de la Transporturi Aeriene au intervenit asupra unui bărbat deja vizat de o condamnare definitivă.
Condamnare definitivă și plan de plecare din România
Autoritățile au transmis că, la data de 15 aprilie 2026, pe numele bărbatului a fost emisă o sentință penală definitivă pentru infracțiuni legate de deținerea de droguri de mare risc. La doar două zile după această decizie, acesta s-ar fi prezentat în aeroport, încercând să părăsească România.
Momentul care a atras atenția polițiștilor
Înainte de îmbarcare, situația a luat o turnură neașteptată.
„Va fi încarcerat în Penitenciarul Rahova. Plan făcut în grabă, final previzibil.
✈️ Doar că, înainte de plecare, nu s-a putut abține…
Astăzi, în jurul orei 11:00, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă l-au prins în flagrant delict, după ce ar fi sustras o pereche de ochelari, în valoare de 2.379 de lei, dintr-un magazin din aeroport.
Verificările au clarificat rapid situația: pe numele său era deja introdusă semnalarea pentru punerea în executare a pedepsei.
În plus, asupra sa au fost descoperite: 4 ceasuri de valoare ridicată, bijuterii din aur, accesorii de la mărci consacrate, bunuri pentru care nu putea să justifice proveniența.
De astăzi, noua destinație —> Penitenciarul Rahova.”
Bunuri suspecte descoperite asupra sa
În urma controlului, polițiștii au descoperit mai multe bunuri de valoare asupra bărbatului, pentru care acesta nu a putut oferi explicații privind proveniența. Situația a consolidat suspiciunile autorităților și a accelerat procedura de punere în executare a pedepsei.
După verificările efectuate la fața locului, autoritățile au confirmat că bărbatul urmează să fie încarcerat în Penitenciarul Rahova, în baza sentinței definitive deja emise.
