Bărbat cu condamnare definitivă, prins pe Aeroportul Henri Coandă după un furt înainte de încercarea de a părăsi țara

Incident pe Aeroportul Henri Coandă: condamnat definitiv, prins după un furt înainte de tentativa de plecare din țară

Un caz cu desfășurare rapidă a fost înregistrat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, unde polițiștii de la Transporturi Aeriene au intervenit asupra unui bărbat deja vizat de o condamnare definitivă.

Condamnare definitivă și plan de plecare din România

Autoritățile au transmis că, la data de 15 aprilie 2026, pe numele bărbatului a fost emisă o sentință penală definitivă pentru infracțiuni legate de deținerea de droguri de mare risc. La doar două zile după această decizie, acesta s-ar fi prezentat în aeroport, încercând să părăsească România.

Momentul care a atras atenția polițiștilor

Înainte de îmbarcare, situația a luat o turnură neașteptată.

„Va fi încarcerat în Penitenciarul Rahova. Plan făcut în grabă, final previzibil.

Un bărbat pe numele căruia a fost emisă, la data de 15 aprilie 2026, o sentință penală definitivă pentru deținerea de droguri de mare risc s-a gândit ca, la doar două zile distanță, să încerce să plece din țară…prin aeroport.

✈️ Doar că, înainte de plecare, nu s-a putut abține…

Astăzi, în jurul orei 11:00, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă l-au prins în flagrant delict, după ce ar fi sustras o pereche de ochelari, în valoare de 2.379 de lei, dintr-un magazin din aeroport.

Verificările au clarificat rapid situația: pe numele său era deja introdusă semnalarea pentru punerea în executare a pedepsei.

În plus, asupra sa au fost descoperite: 4 ceasuri de valoare ridicată, bijuterii din aur, accesorii de la mărci consacrate, bunuri pentru care nu putea să justifice proveniența.

De astăzi, noua destinație —> Penitenciarul Rahova.”

Bunuri suspecte descoperite asupra sa

În urma controlului, polițiștii au descoperit mai multe bunuri de valoare asupra bărbatului, pentru care acesta nu a putut oferi explicații privind proveniența. Situația a consolidat suspiciunile autorităților și a accelerat procedura de punere în executare a pedepsei.

După verificările efectuate la fața locului, autoritățile au confirmat că bărbatul urmează să fie încarcerat în Penitenciarul Rahova, în baza sentinței definitive deja emise.

Sursa foto Poliția Română