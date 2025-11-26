Avize favorabile pentru Săftoiu și Schwartz la SRTV și SRR

Parlamentul României a validat marți noii președinți ai Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune, după numărarea voturilor exprimate prin vot secret, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al TVR, Ana Adriana Săftoiu a primit 230 de voturi pentru și un vot împotrivă, din totalul de 243 de parlamentari prezenți. În urma rezultatului, Birourile Permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru validarea mandatului său.

Tot în ședința de plen reunit a fost supus votului și candidatul pentru președinția Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Robert Cristian Swartz a obținut 241 de voturi pentru și două voturi contra, fiind astfel confirmat în funcție cu o majoritate covârșitoare.

În total, din cei 463 de deputați și senatori, au fost prezenți 243, ceea ce a permis validarea ambelor numiri. Noii președinți ai TVR și SRR își vor prelua mandatele după publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial.

(sursa: Mediafax)