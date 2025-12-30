Investițiile prind viteză: rețelele electrice atrag peste 570 de miliarde de dolari la nivel global până în 2027

Investițiile globale în rețelele electrice sunt așteptate să crească de la 300 de miliarde de dolari în 2020 la aproximativ 577 de miliarde de dolari până în 2027. Creșterea s-a accelerat brusc după 2023, când cheltuielile anuale încep să înregistreze creșteri de două cifre, pe măsură ce guvernele răspund la blocajele rețelei, electrificarea și provocările legate de integrarea surselor regenerabile, arată publicația digitală americană visualcapitalist.com, care citează o analiză realizată de BloombergNEF.

SUA și China domină cheltuielile în rețele

Rețelele de energie electrică trebuie să răspundă unei cereri tot mai mari de energie electrică în sectoare precum transporturile, încălzirea și răcirea, industria, producția de hidrogen regenerabil și centrele de date. SUA și China sunt cei mai mari investitori în rețele, cu o marjă largă. Cheltuielile SUA cresc de la 72 de miliarde de dolari în 2020 la 128 de miliarde de dolari până în 2027. China urmează o traiectorie similară, crescând de la 71 de miliarde de dolari în 2020 la 124 de miliarde de dolari în 2027. Împreună, aceste două piețe reprezintă aproximativ jumătate din totalul investițiilor globale în rețele.

Investițiile Europei s-au accelerat după 2023

Europa înregistrează o creștere puternică, în special în Germania și Regatul Unit. Investițiile Germaniei în rețeaua electrică se triplează de la 11 miliarde de dolari în 2020 la 35 de miliarde de dolari până în 2027, determinate de extinderea surselor regenerabile de energie și de integrarea transfrontalieră.

În restul UE-27, cheltuielile cresc constant până la 69 de miliarde de dolari până în 2027, estimează analiza BloombergNEF.

Creștere rapidă în regiunile emergente

Unele dintre cele mai rapide creșteri au loc în afara piețelor tradiționale de energie. Investițiile în restul regiunii Asia Pacific cresc de la 53 de miliarde de dolari în 2020 la 83 de miliarde de dolari în 2027, în timp ce cheltuielile în restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa cresc de la 32 de miliarde de dolari la 75 de miliarde de dolari în aceeași perioadă.

Ce se întâmplă în România

În ultimii cinci ani, operatorii de distribuție din România au investit anual pentru modernizarea rețelelor de energie electrică, în medie, aproximativ 500 de milioane de euro, la nivel național. La acestea se adaugă investițiile în rețelele de gaze naturale, care au fost de aproximativ 144 de milioane de euro pe an în perioada 2019-2023, conform datelor ANRE.

România are peste 500.000 km de rețele de distribuție energie electrică, iar pentru a face față provocărilor viitorului, Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) estimează că ar fi nevoie de investiții în rețelele de energie electrică cuprinse între 9 și 11 miliarde de euro pentru următorii cinci ani, ceea ce înseamnă o triplare a sumelor alocate anual. Din această sumă, pentru circa 6 miliarde de euro operatorii trebuie să atragă finanțări suplimentare din mediul privat, conform unui studiu realizat la nivel de sector. De asemenea, pentru rețelele de transport al energiei electrice investițiile erau estimate la 6,8 miliarde de euro până în 2030, potrivit unui raport publicat anul trecut de Energy Policy Group (EPG).