Incendiu la o cabană din județul Cluj. O femeie a fost găsită carbonizată

Potrivit ISU Cluj, incendiul a cuprins o cabană din lemn din localitatea Sava, comuna Palatca.

Incendiul s-a manifestat generalizat la cabana din lemn de aproximativ 15 metri pătrați, distrugând-o în totalitate. În interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani, carbonizată.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui burlan defect, susțin pompierii.

La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Dej.

(sursa: Mediafax)