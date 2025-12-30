Incendiu la o cabană din județul Cluj. O femeie a fost găsită carbonizată

Ședința CCR privind pensiile magistraților a fost amânată pentru 16 ianuarie. Simina Tănăsescu: Doar eu aveam concediu, l-am anulat azi
Potrivit ISU Cluj, incendiul a cuprins o cabană din lemn din localitatea Sava, comuna Palatca.
Incendiul s-a manifestat generalizat la cabana din lemn de aproximativ 15 metri pătrați, distrugând-o în totalitate. În interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani, carbonizată.
Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui burlan defect, susțin pompierii.
La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Dej.
(sursa: Mediafax)
