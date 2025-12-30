Incendiu la o cabană din județul Cluj. O femeie a fost găsită carbonizată

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Dec 2025   •   08:08
Sursa foto: Hepta/Pompierii au intervenit în județul Cluj

Pompierii din județul Cluj au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană, în care a fost găsit corpul carbonizat al unei femei.

Potrivit ISU Cluj, incendiul a cuprins o cabană din lemn din localitatea Sava, comuna Palatca.

Incendiul s-a manifestat generalizat la cabana din lemn de aproximativ 15 metri pătrați, distrugând-o în totalitate. În interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani, carbonizată.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui burlan defect, susțin pompierii.

La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Dej.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu carbonizata cluj
