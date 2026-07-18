Clinică din Turcia, acuzată că dă consultații stomatologice ilegale la un hotel din Cluj. Colegiul Medicilor a chemat Poliția

Colegiul Medicilor Stomatologi (CMS) Cluj a tras un semnal de alarmă, sâmbătă, după ce o echipă a instituției, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, a constatat la fața locului că reprezentanții unei clinici din Turcia continuă să organizeze consultații stomatologice ilegale într-un hotel din Cluj-Napoca - deși fuseseră deja avertizați de autorități cu câteva zile înainte.

Ce au găsit inspectorii la fața locului

În cursul zilei de sâmbătă, 18 iulie 2026, echipele CMS Cluj și DSP au efectuat verificări în hotelul unde clinica turcă organizase, sub eticheta de „întâlnire de informare", ceea ce s-a dovedit a fi, în realitate, o sesiune de consultații medicale. La fața locului au fost constatate examinarea radiografiilor dentare ale pacienților și stabilirea unor planuri de tratament de către persoane care nu dețin drept de liberă practică în România.

A fost solicitată și intervenția Poliției; echipajul prezent a efectuat verificările necesare și a întocmit un proces-verbal, care urmează să fie atașat la dosarul unei anchete penale aflate deja în desfășurare. Cu toate acestea, activitatea nu a fost oprită, iar potrivit CMS Cluj, ea este programată să continue și duminică, 19 iulie 2026, în același loc.

Cazul era deja pe radarul autorităților

Nu e prima oară când situația ajunge în atenția publică. Totul a pornit de la o postare pe rețelele sociale, prin care clinica turcă îi îndemna pe participanți să se prezinte la eveniment cu radiografiile dentare proprii. Președintele CMS Cluj, conf. univ. dr. Bogdan Culic, sesizase deja Direcția de Sănătate Publică și Poliția înainte de weekend, explicând că instituția nu avea de unde să știe dacă persoanele care urmau să participe la eveniment sunt, de fapt, medici autorizați.

Confruntată cu aceste sesizări, clinica din Turcia a transmis atunci, printr-un răspuns oficial pentru Digi24, că la eveniment nu vor avea loc „consultații stomatologice, examinări clinice, investigații, stabilirea de diagnostice sau efectuarea de tratamente", susținând că participanții erau exclusiv persoane care beneficiaseră anterior de evaluări și aveau deja planuri de tratament stabilite. Verificările de sâmbătă ale CMS Cluj și DSP contrazic însă direct această variantă, constatând la fața locului exact tipul de activități pe care clinica declarase că nu le va desfășura.

Nici hotelul nu pare să fi fost complet străin de situație: directoarea generală a unității, Roxana Ghiran, a declarat pentru Digi24 că sala fusese închiriată aparent pentru un eveniment obișnuit, dar că, ulterior, hotelul a primit o adresă din partea Colegiului Medicilor și vizita inspectorilor DSP, care i-au atenționat despre posibila desfășurare a unor manopere stomatologice ilegale.

Poziția fermă a Colegiului Medicilor Stomatologi

„Nicio persoană care nu are drept de exercitare a profesiei pe teritoriul României nu poate desfășura consultații stomatologice, iar protejarea pacienților și respectarea legii trebuie să reprezinte o prioritate pentru toate instituțiile statului. Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj va continua să monitorizeze această situație și va sesiza toate autoritățile competente până la încetarea acestor activități", a declarat conf. univ. dr. Bogdan Culic, președintele CMS Cluj.

Instituția a transmis un mesaj public ferm către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și toate autoritățile competente, solicitând măsuri legale imediate pentru încetarea oricăror consultații desfășurate cu încălcarea legislației românești. „Un hotel nu este cabinet medical, o sală de conferință nu poate substitui o unitate sanitară autorizată, iar o întâlnire de vânzare nu poate fi prezentată pacienților drept consultație medicală", subliniază CMS Cluj.



Turismul dentar și riscurile sale

Cazul readuce în discuție un fenomen tot mai răspândit în România - turismul stomatologic în Turcia, ales anual de tot mai mulți români, atrași de prețuri considerabil mai mici decât în clinicile locale. Dincolo de reclamele cu „zâmbete perfecte" și pachete „all inclusive", specialiștii avertizează constant despre riscurile reale ale acestei practici: suprapreparări dentare, implanturi de proveniență incertă și complicații dificil de gestionat odată ce pacientul se întoarce în România, departe de clinica unde a fost tratat.

Ancheta penală rămâne, deocamdată, în desfășurare, iar CMS Cluj a anunțat că va continua să sesizeze autoritățile competente până când activitatea din hotelul clujean va fi oprită definitiv.