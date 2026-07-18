Tornade și furtuni amenință finala Cupei Mondiale: Fulgerele au oprit antrenamentul Spaniei

Naționala Spaniei a fost nevoită să își întrerupă antrenamentul de sâmbătă din cauza furtunilor și a fulgerelor care au lovit zona din jurul stadionului MetLife, din statul american New Jersey.

Autoritățile au emis avertizări privind fenomene meteo severe, inclusiv furtuni puternice, tornade, grindină și inundații, iar echipa Spaniei a fost obligată să renunțe la pregătirea în aer liber.

Antrenamentul a fost mutat în interior

Potrivit agenției Associated Press, fotbaliștii spanioli au efectuat doar o sesiune de încălzire într-o sală, după ce condițiile meteo au făcut imposibilă continuarea antrenamentului pe teren.

Deocamdată, nu este clar dacă selecționata Spaniei va mai reveni pe gazon pentru ultima ședință de pregătire înaintea finalei.

Nici reprezentativa Argentinei nu este ferită de capriciile vremii, campioana mondială aflându-se în aceeași zonă înaintea duelului de duminică.

Avertizare de vreme severă în New Jersey

Guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a avertizat populația că întregul stat se află sub amenințarea unor fenomene meteorologice extreme.

Meteorologii prognozează:

furtuni puternice;

rafale violente de vânt;

posibilitatea formării unor tornade;

căderi de grindină de mari dimensiuni;

inundații rapide în mai multe zone.

Autoritățile monitorizează evoluția vremii și sunt pregătite să intervină dacă situația se agravează.

Finala se joacă duminică

În ciuda vremii nefavorabile, organizatorii nu au anunțat, până în acest moment, modificări în programul finalei.

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey.

Argentina luptă pentru al doilea titlu mondial consecutiv și al patrulea din istorie, în timp ce Spania încearcă să cucerească al doilea trofeu mondial, după succesul din 2010.

Spectacol de tip Super Bowl înaintea trofeului

Finala nu va însemna doar fotbal. Organizatorii au pregătit și un spectacol de amploare în pauza meciului, inspirat de celebrul Super Bowl Halftime Show, într-o încercare de a transforma ultimul act al Cupei Mondiale într-un eveniment de divertisment la scară globală.

Rămâne de văzut dacă vremea va permite desfășurarea fără probleme a tuturor momentelor programate.