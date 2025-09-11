Control la sânge: Toate mașinile Romsilva vor fi urmărite prin GPS

„Astăzi (miercuri - n.r.) este pus în sfârșit în transparență pentru ultima dată hotărârea de guvern pentru reorganizarea Romsilva. De aici încolo mai sunt 30 de zile lucrătoare. În 30 de zile lucrătoare vom cere avizele de la toate ministerile și mă aștept că această hotărâre să fie susținută de absolut toate partidele pentru a putea să trecem în sfârșit reorganizarea Romsilva”, spune Diana Buzoianu, la Antena 3 CNN.

Buzoianu afirmă că această reorganizare va rezolva destul de multe probleme, iar ea va fi la pachet cu niște modificări substanțiale inclusiv pe legislație.

„De exemplu, una dintre modificările suplimentare pe legislație va fi că vrem să avem GPS pe toate mașinile care sunt în gestiunea Romsilva. Pentru că aceste mașini trebuie să fie folosite în scopul activităților principale. Trebuie să vedem în mod clar că au fost folosite pentru a face turele care au zis că au fost făcute”, a spus Diana Buzoianu.

(sursa: Mediafax)