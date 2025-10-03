Haos în Capitală: doi copaci s-au prăbușit pe autoturisme aflate în mers. O persoană a ajuns la spital

În sectorul 3 al Capitalei, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbuşit peste un autoturism în care se aflau două persoane. Din incident a rezultat o victimă conştientă, cu traumatisme minore, care a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.



De asemenea, un copac s-a prăbuşit peste un autoturism aflat în deplasare, în care se afla o persoană pe strada Luică din Sectorul 4. Persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, se precizează în informarea transmisă de IGSU.



Conform IGSU, vineri, în intervalul orar 7:00 - 21:00, în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice, s-au înregistrat efecte în 49 de localităţi din 14 judeţe - Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dolj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vrancea şi municipiul Bucureşti.



"Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 21 de curţi, cinci case, patru beciuri/ subsoluri de la instituţiile publice şi agenţi economici şi de pe două străzi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie dislocate de la acoperişurile a 63 de imobile, precum şi pentru degajarea a 237 de copaci şi patru stâlpi de electricitate prăbuşiţi, 141 de autovehicule fiind avariate", menţionează reprezentanţii IGSU.



Circulaţia rutieră s-a desfăşurat cu dificultate pe un drum naţional (DN 57A, în judeţul Caraş-Severin), din cauza căderilor de pietre pe carosabil şi a fost blocată temporar pe un drum judeţean (DJ 204B, în judeţul Vrancea), din cauza unui copac prăbuşit pe calea de rulare.



În ceea ce priveşte traficul maritim şi fluvial, sunt închise Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud, Midia şi Bara Sulina.



"Salvatorii sunt în teren şi continuă să lupte pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice prognozate, în mai multe judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti. Rugăm populaţia să respecte recomandările autorităţilor şi să se informeze din surse oficiale. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieţi şi bunuri", transmite IGSU.

Sursa: AGERPRES