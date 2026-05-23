România abuzurilor ascunse: De ce jumătate dintre copii nu vor să ceară ajutorul Poliției

Cifrele sunt îngrijorătoare: doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar 1 din 2 ar anunța poliția.

Datele, publicate de World Vision România, conturează imaginea unei crize tăcute – una în care victimele rămân singure nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de încredere.

Principalul obstacol nu este absența unui număr de telefon sau a unei instituții, ci teama profundă că nu vor fi luați în serios.

Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice – și, în multe cazuri, aleg să tacă tocmai din cauza fricii față de reacțiile adulților din jur.

World Vision România atrage atenția și asupra unui efect mai puțin vizibil, dar la fel de grav: atunci când un minor care reclamă un abuz este pus sub semnul întrebării în spațiul public, consecințele depășesc cazul individual.

Un astfel de discurs poate descuraja și alți copii să mai raporteze situații similare, erodând și mai mult încrederea în sistemul de protecție.

Organizația subliniază că persoanele aflate în poziții publice sau de autoritate au o responsabilitate directă în felul în care vorbesc despre minori implicați în anchete sau situații vulnerabile. Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să îi protejeze.

World Vision România reamintește că există mecanisme de protecție la care minorii pot apela:

112 – pentru situații de urgență

119 – numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor

profesori, consilieri școlari sau alți adulți de încredere din viața lor



O schimbare de abordare este însă necesară.

Tot mai mulți adolescenți se simt mai în siguranță să ceară ajutor prin instrumente digitale, platforme online sau forme de raportare confidențiale.

De aceea, organizația susține dezvoltarea unor mecanisme moderne de raportare, adaptate modului în care tinerii comunică astăzi, inclusiv platforme dedicate exclusiv copiilor și adolescenților.

World Vision România derulează programe de educație pentru siguranța copiilor și prevenirea abuzurilor, inclusiv în mediul digital.

Ghidul de protecție pentru copii în mediul digital al organizației oferă resurse concrete: cum să recunoști comportamentele abuzive, cum să păstrezi dovezile, cum să te protejezi online și ce pași să urmezi pentru a cere ajutor.

Mesajul central rămâne simplu și direct: copiii au dreptul să vorbească despre orice formă de violență, hărțuire sau exploatare – și nu trebuie să o facă singuri.

(sursa: Mediafax)