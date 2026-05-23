Ciprian Ciucu vrea festivaluri elegante în Capitală, nu bâlciuri cu fum de mici

Anunțul a fost făcut miercuri de Primăria Municipiului București, după o dezbatere cu organizatorii de evenimente care a avut loc la ARCUB, centrul cultural al municipalității. Primarul general Ciprian Ciucu le-a prezentat reprezentanților din industria de evenimente propunerile și viziunea administrației și le-a cerut feedbackul.

„La fiecare început de an primesc o listă lungă de solicitări pentru evenimente în București. Unele sunt în competiție cu altele ori sunt organizate mai multe în aceeași zi, fapt care blochează traficul”, le-a spus edilul organizatorilor. Ciucu a insistat că administrația vrea reguli mai clare, dar nu dorește să le stabilească „din birou”, fără consultări cu cei care organizează efectiv astfel de evenimente.

Primăria susține că actualul sistem este greoi și impredictibil. Organizatorii trec prin mai multe etape birocratice, plătesc taxa pentru ocuparea domeniului public și pot ajunge, în final, să primească avize negative de la alte instituții implicate în procedură.

Noua variantă propusă de municipalitate ar urma să schimbe complet traseul documentelor. Organizatorii vor depune o singură cerere, iar Primăria va obține intern toate avizele necesare. Răspunsul final va fi unul clar - da, nu sau da, însă în anumite condiții - iar plata taxelor se va face doar după aprobarea evenimentului.

Schimbări sunt pregătite și pentru situațiile în care mai multe firme solicită aceeași locație sau aceeași perioadă. Până acum funcționa principiul „primul venit, primul servit”, însă administrația spune că va introduce criterii de departajare pe bază de punctaj.

„Nu vom mai permite același tip de eveniment în weekenduri consecutive. Și am văzut că, atunci când sunt multe, se blochează orașul. Nu putem aviza tot”, a afirmat Ciucu, care le-a promis organizatorilor un proces „transparent”.

Primăria vrea și modificarea taxelor pentru ocuparea domeniului public, astfel încât acestea să difere în funcție de zonă și de tipul evenimentului. „Oricine ar vrea să închirieze Kiseleff-ul cu 2.000 de euro pe weekend. La un festival cu burgeri și paella, profiturile sunt fabuloase în raport cu ceea ce primește orașul. Înjurăturile șoferilor spre mine vin. Însă dacă tot vin spre mine, măcar să beneficieze orașul”, a declarat edilul.

Ciucu a transmis că își dorește evenimente „cu ștaif”, potrivite pentru o capitală europeană, și le-a cerut organizatorilor „să țintească mai sus”, nu să transforme spațiile publice în „bâlciuri cu fum de grătare și muzică deranjantă”.

La dezbatere, organizatorii de evenimente au propus, printre altele, crearea unui calendar public al evenimentelor deja aprobate, reguli mai clare pentru ocuparea domeniului public și măsuri care să împiedice apariția unor monopoluri între firmele organizatoare.

Potrivit primăriei Capitalei, regulamentul va fi actualizat după aceste consultări și va fi pus în dezbatere publică. Anul acesta ar urma să fie unul de tranziție, iar noile reguli să intre efectiv în aplicare de anul viitor.

